Deutsche Handballer verpassen EM-Bronze und direktes Olympia-Ticket

Köln (dpa) - Die deutschen Handballer haben bei der Heim-EM die Bronzemedaille und das direkte Olympia-Ticket verpasst. Das Nationalteam verlor am Sonntag in Köln mit 31:34 gegen Schweden und muss nun in die Qualifikation für die Sommerspiele in Frankreich.

