Deutsche Skijäger beim Oberhofer Biathlon-Weltcup: Bis ganz nach vorn fehlt noch ein Tick

Die Männerstaffel kämpft nach dem letzten Schießen um einen Platz auf dem Podest, doch in der Loipe sind andere schneller als Schlussläufer Zobel. Im Verfolger der Frauen verbessert sich Vanessa Voigt um 19 Plätze.

Ohne einen weiteren deutschen Podestplatz ist der Biathlon-Weltcup in Oberhof am Sonntag zu Ende gegangen. Bei Bilderbuchwetter am Rennsteig, Sonne und blauer Himmel, kamen Justus Strelow, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath und David Zobel nach 4-x-7,5 Kilometern auf Platz fünf ein. Bis zum letzten Schießen durften die 20.500 Fans an der Strecke...