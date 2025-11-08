Deutsche Skispringer zocken Österreich bei der Quizjagd ab: Warum nahm Manfred Deckert Spielgegner Toni Innauer als Telefonjoker?

Wintersport
Das Duell der einstigen Weitenjäger in einem Wiener Studio von Servus TV entpuppte sich als klare Angelegenheit. Der Ex-Oberbürgermeister aus Auerbach im Vogtland sorgte für die größten Lacher.
Deutschland gegen Österreich - viele Duelle der Nachbarländer haben bereits Sportgeschichte geschrieben. Im Fußball und Skispringen reizt diese Rivalität besonders. Die "Quizjagd Adlerduell" lief am Samstagabend im Streaming bei Servus TV. Und am Ende zockten der Auerbacher Manfred Deckert, der Erfurter Gerd Siegmund und der Bayer Severin...
