Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutsche Springer ohne Podestchance - Lanisek siegt

Andreas Wellinger schied schon im ersten Durchgang aus.
Andreas Wellinger schied schon im ersten Durchgang aus. Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa
Andreas Wellinger schied schon im ersten Durchgang aus.
Andreas Wellinger schied schon im ersten Durchgang aus. Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa
Wintersport
Deutsche Springer ohne Podestchance - Lanisek siegt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutschen Skispringer haben mit dem Kampf um den Sieg nichts zu tun. Ein Österreicher verliert seine Führung nach dem ersten Durchgang - und freut sich jetzt aus besonderem Grund auf die Heimat.

Falun.

Ordentliche Sprünge von Philipp Raimund und Felix Hoffmann, große Probleme bei den Routiniers: Die deutschen Skispringer haben auf dem Weg zur Vierschanzentournee sowie den Olympischen Winterspielen noch einiges aufzuholen.

Als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher belegte Raimund beim Wettkampf von der Großschanze im schwedischen Falun den elften Platz. Hoffmann landete auf Rang zwölf, Pius Paschke auf Platz 14. Andreas Wellinger und Karl Geiger schieden bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Wellinger winkt ab

Kurios: Der Wettkampf wurde vor den letzten drei Springern wegen technischer Probleme einige Minuten unterbrochen. Die Daten des zu diesem Zeitpunkt und auch am Ende zweitplatzierten Österreichers Stephan Embacher tauchten nicht im System auf.

Wellinger hatte da längst Feierabend. Der Olympiasieger von 2018 winkte direkt nach der Landung seines Sprungs auf 115,5 Meter mit beiden Händen verärgert ab. Geiger, der noch einen halben Meter kürzer sprang, sagte in der ARD: "Grundsätzlich weiß ich, woran es liegt." Der Oberstdorfer erklärte zudem: "Ich lasse mich da nicht unterkriegen. Es geht weiter. Es kommen auch wieder bessere Tage."

Stefan Kraft freut sich auch ohne erneuten Sieg auf die Rückkehr in die Heimat.
Stefan Kraft freut sich auch ohne erneuten Sieg auf die Rückkehr in die Heimat. Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa
Stefan Kraft freut sich auch ohne erneuten Sieg auf die Rückkehr in die Heimat.
Stefan Kraft freut sich auch ohne erneuten Sieg auf die Rückkehr in die Heimat. Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Besondere Tage für Stefan Kraft

Den Sieg sicherte sich der Slowene Anze Lanisek, vor dem 19 Jahre alten Embacher und Domen Prevc aus Slowenien. Stefan Kraft, der nach dem ersten Durchgang noch geführt und tags zuvor auf der Normalschanze gewonnen hatte, wurde am Ende bei wechselnden Bedingungen Neunter.

Gut gelaunt war er trotzdem. Der 32-Jährige wird erstmals Vater und will noch heute nach Hause reisen. "Die Vorfreude ist natürlich riesig. Jeder sagt, es ist das größte Geschenk. Da freue ich mich schon sehr drauf", sagte er. Wenn es für seine Kollegen am Wochenende mit dem Weltcup im finnischen Ruka weitergeht, ist Kraft nicht dabei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:07 Uhr
2 min.
Skispringer nicht auf dem Podium - Österreich dominiert
Österreichs Trio ist zum Weltcup-Auftakt vorne. (Archivbild)
Zwei deutsche Skispringer starten mit ordentlichen Resultaten in den Weltcup-Winter. Bei den Routiniers läuft es schlecht. Österreichs Trio ist schon wieder vorne.
18:11 Uhr
3 min.
Lichtblick bei schwerem Start: Hoffmann springt aufs Podest
Felix Hoffmann hat es erstmals in seiner Karriere auf das Podest im Weltcup geschafft.
Felix Hoffmann feiert in Lillehammer eine besondere Skisprung-Premiere. Seine älteren Teamkollegen haben dagegen Probleme - allen voran Andreas Wellinger.
Thomas Eßer und Patrick Reichardt, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
Mehr Artikel