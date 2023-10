Deutsche Turnerinnen um Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz verpassen Olympia-Ticket als Team

Für die Mannschaft, zu der auch Lea Quaas und Karina Schönmaier vom TuS Altendorf zählen, blieb am Ende nur Rang 13. Als Einzelstarterin ist Schäfer-Betz aber in Paris dabei.

Antwerpen/Chemnitz. Kurz nach dem Wettkampf musste Pauline Schäfer-Betz ihre Gedanken und Emotionen erst mal ordnen. Zu viele verschiedene Eindrücke hatte die 26 Jahre alte Kunstturnerin des KTV Chemnitz in den beiden Stunden zuvor sammeln müssen. Während sie selbst sich mit einem starken Auftritt am Schwebebalken und einem guten Mehrkampf im Vorkampf der Weltmeisterschaften von Antwerpen für zwei Finals qualifizierte, musste das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in seiner Gesamtheit registrieren, dass es den Sprung zu den Olympischen Spielen nach Paris 2024 als Mannschaft nicht schaffen würde. Mit 157,128 Punkten belegte das Quintett, zu dem auch die beiden Altendörferinnen Lea Quaas und Karina Schönmaier zählten, nur den 13. Platz beim Messen mit der Konkurrenz. Damit hat es sich lediglich einen Quotenplatz im Einzel verdient, der nun auf nationaler Ebene vergeben werden kann. Schäfer-Betz selbst kann durch ihre starke Performance an allen vier Geräten, durch die sie mit 52,731 Punkten den 20. Platz belegte, die Reise zudem bereits planen; ein Ticket für Frankreich ist ihr als Individualistin sicher.

"Das war eine Achterbahn der Gefühle", erklärte sie in der Mixed Zone des Sportpaleis der belgischen Hafenstadt den Journalisten. "Wir hatten extrem viel Druck." Diesem hielten die Athletinnen zwar stand, erlaubten sich bei ihren Vorträgen keinen einzigen größeren Fehler. Doch die Ausgangswerte eines Teils der Übungen lagen nicht hoch genug, um inmitten der starken Gegnerinnen zu bestehen. Am Ende waren es 0,169 Punkte, die zum Glück fehlten. Da konnten auch die drei Finalplätze, die die Kölnerin Sarah Voss als 23. im Mehrkampf mit 52,232 Punkten ergänzte, nicht trösten.

"Das war ein Schockmoment", gab Schäfer-Betz nach einem Blick auf die große Anzeige in der Arena zu. Während des eigenen Durchgangs hatte Bundestrainer Gerben Wiersma die Noten im Fokus gehabt. "Wir haben alles versucht", sagte der Niederländer. Nach Schäfer-Betz‘ Bodenkür wurde sogar noch ein Einspruch eingelegt, weil ihr eine aus eigener Sicht gelungene Doppeldrehung nicht angerechnet worden war. Doch das Urteil der Jurorinnen wurde bestätigt, und obwohl die Riege vor den beiden abschließenden Abschnitten noch auf dem zehnten Rang lag, war ausrechenbar, dass drei Mannschaften noch an ihr vorbeiziehen würden und der für die Olympiaqualifikation notwendige elfte Platz verpasst werden würde.

Südkorea machte den Deutschen einen Strich durch die Rechnung. Die Asiatinnen "hatte ich zwar auch im Hinterkopf", wie Wiersma sagte. Aber eher nicht damit gerechnet, dass sie am Ende um eben diese Winzigkeit von nicht mal zwei Zehnteln vor den eigenen Sportlerinnen liegen würden. "Ich bin wirklich stolz auf die Mädchen", sagte der Coach. "Sie haben das Maximale herausgeholt." Mehr sei nicht drin gewesen.

Der Ausfall zweier Leistungsträgerinnen hatte die Auswahl in den vergangenen Wochen erheblich geschwächt. Erst musste sich die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz mit einem Achillessehnenriss abmelden, dann zog sich die ebenfalls für den TuS Altendorf startende frühere Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski in der letzten Übungseinheit vor der Abreise ins Nachbarland einen Riss des Syndesmosebandes zu. Beide saßen mit ihren klobigen Orthesen auf der Tribüne und gaben wie die aktiven Kolleginnen alles, um den gemeinsamen Traum nicht platzen zu lassen. Doch sie mussten hilflos zusehen, wie das trotz großer Stabilität in den Darbietungen nicht zu verhindern war. Nicht nur bei Malewski flossen die Tränen.

Quaas hatte tapfer einer eigenen Blessur getrotzt, die sie sich vor dem Podiumstraining am Freitag zugezogen hatte, als sie bei einer Landung beide Knie durchstreckte. Die Schülerin verzichtete deshalb auf den geplanten Einsatz am Sprung und trat nur am Balken und am Boden vor die Kampfrichter, wo sie ihre Sache wie alle anderen gut machte.

"Die Straße nach Paris ist für uns noch nicht zu Ende, aber als Team werden wir nicht dabei sein", bilanzierte Wiersma, der sein Amt beim DTB vor eineinhalb Jahren angetreten hatte. Zum ersten Mal seit 20 Jahren müssen die deutschen Turnerinnen, die bei der Europameisterschaft 2022 in München noch Bronze geholt hatten, beim wichtigsten Mannschaftskampf wieder zusehen.

Schäfer-Betz will sich erst mal auf die beiden noch ausstehenden Wettkämpfe vor Ort am Freitag und am Sonntag konzentrieren und könnte dabei beim Balanceakt auf dem zehn Zentimeter schmalen Grat nach einem vierten Platz in der Qualifikation mit 14,066 Punkten zu ihrer vierten WM-Medaille greifen. "Ich habe hier noch nicht meine optimale Übung gezeigt", sagte sie. "Jetzt kann ich Vollgas geben." Es gebe nichts mehr zu verlieren.