Deutsche U17 zittert nach Remis ums Weiterkommen bei WM

Nach zwei Unentschieden stehen die deutschen U17-Fußballer bei der WM unter Druck. Das Team um Trainer Marc-Patrick Meister hat aber noch alles in der eigenen Hand.

Doha. Titelverteidiger Deutschland muss bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar ums Weiterkommen bangen. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam in ihrem zweiten Gruppenspiel in Doha nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) gegen Nordkorea hinaus. Wisdom Mike (62. Minute) vom FC Bayern München erzielte die Führung, Il-bok Han (81.) gelang der Ausgleich. Zum Auftakt hatte die DFB-Auswahl gegen Kolumbien ebenfalls 1:1 gespielt.

Vor dem letzten Spieltag in Gruppe G belegt das Team von Trainer Marc-Patrick Meister mit zwei Punkten den zweiten Platz hinter Nordkorea (4 Punkte) und vor Kolumbien (2). Mit einem Sieg gegen den Gruppenletzten El Salvador (1) am Montag (14.30 Uhr MEZ/skysport.de) würde die deutsche Auswahl sicher ins Sechzehntelfinale der WM einziehen, an der insgesamt 48 Teams teilnehmen.

Auch Platz 3 in der Gruppe könnte reichen

Auch Platz 3 in der Gruppe reicht fürs Weiterkommen, sofern mindestens vier Drittplatzierte aus den insgesamt zwölf Vorrundengruppen schlechter abschneiden. Das Finale findet am 27. November statt.

Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen. (dpa)