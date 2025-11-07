Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutsche U17 zittert nach Remis ums Weiterkommen bei WM

Coach Marc-Patrick Meister ist mit der deutschen U17 bei der Fußball-WM noch sieglos. (Archivbild)
Coach Marc-Patrick Meister ist mit der deutschen U17 bei der Fußball-WM noch sieglos. (Archivbild) Bild: Berney Ardov/dpa
Coach Marc-Patrick Meister ist mit der deutschen U17 bei der Fußball-WM noch sieglos. (Archivbild)
Coach Marc-Patrick Meister ist mit der deutschen U17 bei der Fußball-WM noch sieglos. (Archivbild) Bild: Berney Ardov/dpa
Fußball
Deutsche U17 zittert nach Remis ums Weiterkommen bei WM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Unentschieden stehen die deutschen U17-Fußballer bei der WM unter Druck. Das Team um Trainer Marc-Patrick Meister hat aber noch alles in der eigenen Hand.

Doha.

Titelverteidiger Deutschland muss bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar ums Weiterkommen bangen. Die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam in ihrem zweiten Gruppenspiel in Doha nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) gegen Nordkorea hinaus. Wisdom Mike (62. Minute) vom FC Bayern München erzielte die Führung, Il-bok Han (81.) gelang der Ausgleich. Zum Auftakt hatte die DFB-Auswahl gegen Kolumbien ebenfalls 1:1 gespielt.

Vor dem letzten Spieltag in Gruppe G belegt das Team von Trainer Marc-Patrick Meister mit zwei Punkten den zweiten Platz hinter Nordkorea (4 Punkte) und vor Kolumbien (2). Mit einem Sieg gegen den Gruppenletzten El Salvador (1) am Montag (14.30 Uhr MEZ/skysport.de) würde die deutsche Auswahl sicher ins Sechzehntelfinale der WM einziehen, an der insgesamt 48 Teams teilnehmen.

Auch Platz 3 in der Gruppe könnte reichen

Auch Platz 3 in der Gruppe reicht fürs Weiterkommen, sofern mindestens vier Drittplatzierte aus den insgesamt zwölf Vorrundengruppen schlechter abschneiden. Das Finale findet am 27. November statt.

Vor zwei Jahren hatte die damalige U17-Auswahl unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien den WM-Titel gewonnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
04.11.2025
1 min.
Blitztor reicht nicht: Deutsche U17 mit Remis zum WM-Start
Bundestrainer Marc-Patrick Meister sah ein Blitztor seines Teams.
Vor zwei Jahren holen die deutschen U17-Fußballer den WM-Titel. Die neue Generation startet nun verheißungsvoll in ihre Weltmeisterschaft. Zum Auftaktsieg reicht es aber nicht.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
04.11.2025
2 min.
Deutsche Fußballerinnen mit lösbarer WM-Quali-Gruppe
Mal wieder bei einer WM jubeln: Das ist das Ziel der deutschen Fußballerinnen. (Archivbild)
Die Auslosung für die WM-Qualifikation bringt Deutschlands Fußballerinnen auf den ersten Blick machbare Gegner. Doch nur der Gruppensieg führt direkt nach Brasilien.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel