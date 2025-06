Deutsche U21 kämpft um Serie - Atubolu droht Ausfall

Nach dem Viertelfinal-Einzug will die deutsche U21 mit einer perfekten Gruppenphase ein "Ausrufezeichen" setzen. Die Nummer 1 ist krank, der Einsatz des Stars offen. Zwei Startelf-Garantien gibt es.

Modra/Nitra. Das drohende Aus von Torhüter Noah Atubolu für das Gruppen-Finale gegen Europameister England rief bei U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo keine Sorgenfalten hervor. Angesichts des bereits feststehenden Viertelfinal-Einzugs könnte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes den Ausfall der so wichtigen Nummer 1 im klangvollen Kräftemessen mit dem Europameister verschmerzen. Schwerwiegender wäre ein Ausfall des 23-Jährigen am Wochenende im Viertelfinale gegen Italien oder Spanien.

Di Salvo: "Kein zu großes Risiko eingehen"

"Ich werde bei Noah kein zu großes Risiko eingehen. Wenn ich jetzt das Zeichen bekomme, dass es ihm nicht gut geht und er die Zeit besser im Bett verbringen sollte, dann ist uns das Viertelfinalspiel doch wichtiger", sagte Di Salvo. 30 Stunden vor dem Duell mit dem Titelverteidiger am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra verriet der Nationalcoach noch nicht seinen Plan mit Offensivstar Nick Woltemade, bei dem er eine Verschnaufpause in Aussicht stellte.

"Es ist ein Highlight-Spiel für jeden und das wollen wir logischerweise so gestalten, dass wir dann am Ende der drei Spiele die Nummer Eins sind", sagte Di Salvo, der schon zwei Startelf-Garantien gab. Bayern-Leihspieler Paul Wanner und Tim Oermann werden von Beginn an auflaufen. Für Atubolu, der am Tag vor dem England-Spiel krank im Bett lag, würde der Herthaner Tjark Ernst zu seinem zweiten U21-Länderspiel kommen. Der etatmäßige Atubolu-Vertreter Jonas Urbig weilt mit dem FC Bayern bei der Club-WM.

Ausgerechnet England

Für die Auswahl um Woltemade geht es nach dem Viertelfinal-Einzug um die perfekte EM-Gruppe - und eine imposante Erfolgsserie. Die letzte Niederlage gab es am 28. Juni 2023 beim EM-Aus gegen England. "Ich glaube, dass es unserer Mannschaft einfach nicht gerecht werden würde, wenn wir das jetzt irgendwie schleifen lassen würden", sagte Oermann, der künftig als Leverkusener Leihspieler für Graz aufläuft.

"Wir wollen einfach den Schwung mitnehmen, egal, wie viel jetzt rotiert wird auf beiden Seiten. Ich glaube schon, dass man vielleicht ein kleines Ausrufezeichen setzen kann, wenn man mit neun Punkten aus der Gruppe rausgeht", erklärte der Verteidiger.

Spanien oder Italien? "Taktiert wird nicht"

Nachdem es beim Turnier-Aus vor zwei Jahren ein 0:2 setzte, soll diesmal nach dem 3:0 gegen Slowenien und dem 4:2 gegen Tschechien der dritte Gruppensieg her. Der könnte bei einem entsprechend hohen Erfolg von Slowenien Europameister England sogar das EM-Aus bringen.

Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Deutschland und England auf die Rekordeuropameister Spanien und Italien am Wochenende im Viertelfinale treffen. Wer gegen wen? Das ist die große Frage. "Taktiert wird nicht", versicherte Di Salvo. Egal wen: Den Gegner "müssen wir annehmen und wollen wir schlagen".

Vom Joker zum EM-Star

Als das deutsche Team nach dem EM-Fiasko von 2023 seine Erfolgsserie startete, kam auch ein gewisser Nick Woltemade neu ins Team. Damals wurde der Angriffsriese beim 2:0 gegen die Ukraine nach der Pause eingewechselt. Jetzt ist er gesetzte Stammkraft und auf dem besten Weg, Star des Turniers zu werden. "Bratislava ist das Ziel - wir wollen auf jeden Fall angreifen und wir haben das Potenzial, etwas zu schaffen, was nicht so häufig gelungen ist", sagte der 23-Jährige, der mit vier Toren die Torschützenliste anführt.

Dreimal per Fuß, einmal per Kopf: Der vierfache Torschütze Nick Woltemade. Bild: Martin Baumann/TASR/dpa Dreimal per Fuß, einmal per Kopf: Der vierfache Torschütze Nick Woltemade. Bild: Martin Baumann/TASR/dpa

Auf dem Ergometer im Teamhotel, wo auch die Eistonne zur Regeneration gefragt war, stand für Woltemade nach kräftezehrenden vergangenen Wochen Regeneration an. "Der Drei-Tages-Rhythmus ist ein Brett. Wir brauchen die ganze Mannschaft, die Qualität haben wir", sagte Woltemade, zweimaliger "Man of the match".

"Rotation" - auch für Woltemade?

Gerade bei Angreifern, die einen Lauf haben wie derzeit Woltemade, birgt eine Pause aber immer ein gewisses Risiko. Prominentes Beispiel: Als England nach fünf Treffern vom heutigen Bayern-Star Harry Kane in zwei Spielen bei der WM 2018 in der dritten Gruppen-Partie auf den Kapitän verzichtete, kam dieser so aus dem Tritt, dass er in vier weiteren Spielen nur noch einmal traf.

Die deutsche U21 stimmt sich auf Titelverteidiger England ein. Bild: Christian Kunz/dpa Die deutsche U21 stimmt sich auf Titelverteidiger England ein. Bild: Christian Kunz/dpa

55-Millionen-Euro-Star im England-Team

Das Duell mit den Engländern ist ein echter Klassiker. Insgesamt trafen beide Nationen bei U21-Europameisterschaften zwölfmal aufeinander: Zweimal gewann Deutschland, fünfmal gingen die Engländer als Sieger vom Platz, fünf Spiele endeten unentschieden.

Die Mannschaft ist gespickt mit Ausnahmekönnern. Der Marktwert von Arsenal-Stürmer Ethan Nwaneri (18) wird auf etwa 55 Millionen Euro taxiert - etwa doppelt so hoch wie der von Woltemade. Nicht im Kader steht Jobe Bellingham. Der Dortmunder Neuzugang war ursprünglich für die U21 nominiert worden, steht aber jetzt im BVB-Kader bei der Club-WM.

(dpa)