Deutscher Radrennstall verpflichtet Remco Evenepoel: Ein Coup im Sinne von Aufsteiger Florian Lipowitz

Sport-Mix
Ab 2026 fährt der Olympiasieger und Weltmeister aus Belgien in Diensten des Red-Bull-Teams. „Er will nicht mitfahren, er will prägen“
Der von vielen Experten erwartete Wechsel von Straßenradstar Remco Evenepoel (Foto) zum deutschen Rennstall Red-Bull–Bora-hansgrohe ist perfekt. Das Profiteam aus dem bayerischen Raubling überschrieb den Coup in der Pressemitteilung mit den Worten: „Ein neues Kapitel für einen der prägendsten Fahrer seiner Generation.“ Der belgische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.