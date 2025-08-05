Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutscher Radrennstall verpflichtet Remco Evenepoel: Ein Coup im Sinne von Aufsteiger Florian Lipowitz

Sport-Mix
Deutscher Radrennstall verpflichtet Remco Evenepoel: Ein Coup im Sinne von Aufsteiger Florian Lipowitz
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Ab 2026 fährt der Olympiasieger und Weltmeister aus Belgien in Diensten des Red-Bull-Teams. „Er will nicht mitfahren, er will prägen“

Der von vielen Experten erwartete Wechsel von Straßenradstar Remco Evenepoel (Foto) zum deutschen Rennstall Red-Bull–Bora-hansgrohe ist perfekt. Das Profiteam aus dem bayerischen Raubling überschrieb den Coup in der Pressemitteilung mit den Worten: „Ein neues Kapitel für einen der prägendsten Fahrer seiner Generation.“ Der belgische...
