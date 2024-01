Deutsches Duell für Zverev - Schweres Los für Kerber

Die Australian Open stehen vor der Tür. Alexander Zverev geht in guter Form ins Turnier. Zunächst trifft er auf einen Landsmann. Für Angelique Kerber wird es schwer.

Melbourne. Alexander Zverev bekommt es bei den Australian Open in der ersten Runde mit Dominik Koepfer zu tun. Das ergab die Auslosung in Melbourne. Im Viertelfinale könnte es für den Olympiasieger dann zu einem Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz kommen.

Zverev ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an Nummer sechs gesetzt. Der an Nummer 24 notierte Jan-Lennard Struff spielt in der ersten Runde gegen den Australier Rinky Hijikata.

Schweres Los für Kerber

Pech bei der Auslosung hatte Angelique Kerber. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin, die in Melbourne nach eineinhalbjähriger Babypause ihr Comeback auf der großen Bühne gibt, trifft zum Auftakt auf die Amerikanerin Danielle Collins. Im Falle eines Sieges würde Kerber (35) danach auf die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek treffen.

Die Australian Open beginnen an diesem Sonntag. Bislang sind zehn deutsche Tennisprofis für die Veranstaltung am Yarra River qualifiziert. (dpa)