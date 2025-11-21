Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutsches Skisprung-Team verfehlt Podest bei Saisonstart

Philipp Raimund hat es mit dem deutschen Mixed-Team nicht auf das Podest geschafft. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Philipp Raimund hat es mit dem deutschen Mixed-Team nicht auf das Podest geschafft. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wintersport
Deutsches Skisprung-Team verfehlt Podest bei Saisonstart
Beim Start in den Olympia-Winter reicht es für das deutsche Mixed-Team nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Die beiden namhaftesten Springer sind im Team nicht dabei. Schon morgen geht's weiter.

Lillehammer.

Ohne Olympiasieger Andreas Wellinger und Karl Geiger hat das deutsche Skisprungteam einen Podestplatz zum Saisonstart verpasst. Im Mixed-Wettkampf belegten Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Felix Hoffmann den vierten Platz. Den Sieg in Lillehammer sicherte sich das Team aus Japan. Rang zwei ging an Slowenien vor Österreich.

Die weitesten Sprünge für die deutsche Mannschaft zeigten Hoffmann (135 und 136 Meter) und Raimund (129 und 134 Meter). Wellinger und Geiger, die aus dem aktuellen deutschen Männer-Team die erfolgreichsten Athleten sind, kamen mit der Schanze in Norwegen im Training bislang nicht so gut klar.

Norweger Lindvik nach Anzug-Eklat wieder dabei

Für das norwegische Team, das den fünften Rang belegte, startete unter anderem Marius Lindvik. Der 27-Jährige stand im Mittelpunkt des Skandals um manipulierte Sprunganzüge bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften im März in Trondheim. Seine Sperre ist abgelaufen.

An den milden Strafen für ihn und Teamkollege Johann André Forfang hatte es Kritik gegeben - auch aus dem deutschen Team. Lindvik hatte im Wettkampf von der Normalschanze die Goldmedaille vor dem zweitplatzierten Wellinger gewonnen. Den Titel durfte er behalten.

An diesem Samstag geht es für die Springerinnen und Springer mit Einzelwettbewerben weiter. Die Frauen sind um 12.00 Uhr, die Männer um 16.00 Uhr jeweils auf der Großschanze gefordert (ARD und Eurosport). (dpa)

