Deutschland bei Eishockey-WM wohl ohne NHL-Star Peterka

Am Montag beginnt für die Eishockey-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die WM. Deutschlands bester Torjäger der vergangenen Titelkämpfe wird wahrscheinlich fehlen.

München.

Bundestrainer Harold Kreis muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden sehr wahrscheinlich auf NHL-Star JJ Peterka verzichten. Da der Vertrag des Stürmers der Buffalo Sabres im Sommer auslaufen wird, ist eine Teilnahme ohne neuen Kontrakt fast ausgeschlossen. "Unter den jetzigen Umständen steht er nicht zur Verfügung", sagte Kreis am Freitag bei der Bekanntgabe des ersten Kaders im Hinblick auf die am 9. Mai beginnenden Titelkämpfen.

Peterka war bei der Vizeweltmeisterschaft 2023 und im vergangenen Jahr jeweils bester Torschütze der deutschen Mannschaft. Mit 23 Toren und 37 Vorlagen spielt er aktuell seine beste NHL-Saison. "Es ist eine ähnliche Situation wie bei Moritz Seider im vergangenen Jahr", erklärte Kreis. Der Top-Verteidiger der Detroit Red Wings war 2024 ohne Vertrag, musste aufgrund der Verletzungsgefahr auf eine WM-Teilnahme verzichten und unterschrieb erst im September einen hoch dotierten Millionen-Kontrakt bei den Red Wings.

Warten auf NHL-Verstärkung

Ob weitere NHL-Verstärkung wie die Weltklassespieler Leon Draisaitl, Seider und Tim Stützle sowie Leistungsträger Nico Sturm dazustoßen, hängt vom weiteren Saisonverlauf der Teams ab. Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) verpassen dagegen die K.-o.-Runde. Goalie Grubauer hat eine WM-Teilnahme bereits signalisiert. Wegen Olympia 2026 erwartet Künast ein sehr gut besetztes Turnier mit zahlreichen NHL-Stars in Dänemark und Schweden.

Für die am Montag in Regensburg beginnende erste und zweite Vorbereitungsphasen hat Bundestrainer Kreis 25 Profis nominiert. Es fehlen die Akteure der vier Playoff-Halbfinalisten in der Deutschen Eishockey Liga, die spätestens zur vierten Phase dazukommen. Einige angeschlagene Leistungsträger wie Torhüter Mathias Niederberger oder Yasin Ehliz (beide EHC Red Bull München) steigen ebenfalls später ein.

WM-Start am 10. Mai

Nach Doppeltests gegen Tschechien, der Slowakei und Österreich kommt es am 4. Mai in Düsseldorf zum Härtetest gegen die USA. Bei der WM im dänischen Herning trifft der Vizeweltmeister von 2023 am 10. Mai auf Ungarn. Kasachstan, Norwegen, Vizeweltmeister Schweiz, die USA, Titelverteidiger Tschechien und Gastgeber Dänemark sind die weiteren Gegner. (dpa)