Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutschland Cup 2026 erstmals in Düsseldorf

Der Deutsche Eishockey-Bund richtet sein Heim-Turnier im kommenden Jahr in Düsseldorf aus.
Der Deutsche Eishockey-Bund richtet sein Heim-Turnier im kommenden Jahr in Düsseldorf aus. Bild: Peter Kneffel/dpa
Der Deutsche Eishockey-Bund richtet sein Heim-Turnier im kommenden Jahr in Düsseldorf aus.
Der Deutsche Eishockey-Bund richtet sein Heim-Turnier im kommenden Jahr in Düsseldorf aus. Bild: Peter Kneffel/dpa
Wintersport
Deutschland Cup 2026 erstmals in Düsseldorf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Heim-Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes zieht nach Düsseldorf um und findet im kommenden Jahr ohne die Frauen statt. Grund dafür ist eine Entscheidung des Weltverbandes.

Landshut.

Der Deutschland Cup zieht von Landshut nach Düsseldorf um. Das traditionelle Heim-Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes findet 2026 erstmals überhaupt in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens statt. "Wir haben uns bewusst für Düsseldorf als Austragungsort für den Deutschland Cup 2026 entschieden – und sind von der Arena und ihrer Infrastruktur absolut überzeugt", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz am Rande des diesjährigen Turniers in Landshut.

Der Vertrag mit der Stadt Düsseldorf läuft zunächst über ein Jahr. Nach drei Jahren in Bayern soll das Nationalteam der Männer im kommenden Jahr Werbung für die Heim-Weltmeisterschaft 2027 machen. Dann ist Düsseldorf neben Mannheim WM-Spielort. "Die Stadt verbindet Eishockey-Leidenschaft mit exzellenter Infrastruktur – und das Timing könnte nicht besser sein. Der Deutschland Cup 2026 wird uns optimal auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 vorbereiten", sagte Lutz. 

Frauen vorerst nicht mehr dabei

Die Frauen werden dann nicht mehr am Turnier teilnehmen, da der Weltverband IIHF die Frauen-WM künftig zeitgleich im November ausrichten wird. Für das Frauen-Eishockey in Deutschland war der Deutschland Cup in den vergangenen Jahren eine willkommene Bühne, um eine größere Aufmerksamkeit als sonst zu bekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:45 Uhr
3 min.
Eishockey-Frauen verabschieden sich mit Titelverteidigung
Das Frauen-Nationalteam feiert erneut den Sieg beim Deutschland Cup
Bei ihrer vorerst letzten Teilnahme gewinnt das Frauen-Nationalteam erneut den Deutschland Cup. Zum Abschluss gibt es einen Kantersieg gegen Ungarn. Das soll Selbstvertrauen für Olympia geben.
06.11.2025
3 min.
Eishockey-Team überzeugt zum Auftakt beim Deutschland Cup
Das deutsche Eishockey-Nationalteam war zum Auftakt des Deutschland Cups gegen Lettland klar besser
Die deutschen Eishockey-Männer starten mit einem Sieg gegen Lettland in den Deutschland Cup. Doch es gibt Verletzungssorgen.
Carsten Lappe, dpa
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel