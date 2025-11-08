Deutschland Cup 2026 erstmals in Düsseldorf

Das Heim-Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes zieht nach Düsseldorf um und findet im kommenden Jahr ohne die Frauen statt. Grund dafür ist eine Entscheidung des Weltverbandes.

Landshut. Der Deutschland Cup zieht von Landshut nach Düsseldorf um. Das traditionelle Heim-Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes findet 2026 erstmals überhaupt in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens statt. "Wir haben uns bewusst für Düsseldorf als Austragungsort für den Deutschland Cup 2026 entschieden – und sind von der Arena und ihrer Infrastruktur absolut überzeugt", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz am Rande des diesjährigen Turniers in Landshut.

Der Vertrag mit der Stadt Düsseldorf läuft zunächst über ein Jahr. Nach drei Jahren in Bayern soll das Nationalteam der Männer im kommenden Jahr Werbung für die Heim-Weltmeisterschaft 2027 machen. Dann ist Düsseldorf neben Mannheim WM-Spielort. "Die Stadt verbindet Eishockey-Leidenschaft mit exzellenter Infrastruktur – und das Timing könnte nicht besser sein. Der Deutschland Cup 2026 wird uns optimal auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 vorbereiten", sagte Lutz.

Frauen vorerst nicht mehr dabei

Die Frauen werden dann nicht mehr am Turnier teilnehmen, da der Weltverband IIHF die Frauen-WM künftig zeitgleich im November ausrichten wird. Für das Frauen-Eishockey in Deutschland war der Deutschland Cup in den vergangenen Jahren eine willkommene Bühne, um eine größere Aufmerksamkeit als sonst zu bekommen. (dpa)