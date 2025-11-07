Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei

Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen. Bild: Peter Kneffel/dpa
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen. Bild: Peter Kneffel/dpa
Wintersport
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.

Landshut.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis gehen beim Deutschland Cup die Spieler aus. Angreifer Dominik Kahun vom HC Lausanne und Verteidiger Lukas Kälble von den Adler Mannheim, die sich beim 4:1 zum Auftakt gegen Lettland verletzt hatten, kommen beim Heim-Turnier in Landshut nicht mehr zum Einsatz. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit, machte zur Art und Schwere der Verletzungen aber keine Angaben. 

Bei Kälble ist von einer "Vorsichtsmaßnahme" die Rede. Der frühere NHL-Stürmer Kahun, der gegen Lettland das Tor zum 1:1 erzielt hatte, musste später offenbar wegen einer Handgelenksverletzung nach einem Zweikampf an der Bande vom Eis.

Ingolstadts Preto nachnominiert

In der Abwehr wird die Spielerdecke nun dünn. Vor Turnierbeginn war bereits Colin Ugbekile von der Iserlohn Roosters angeschlagen abgereist. Bundestrainer Kreis nominierte daher für die beiden noch ausstehenden Spiele am Samstag (18.45 Uhr) gegen Österreich und am Sonntag (14.45 Uhr/beide MagentaSport) gegen die Slowakei Philipp Preto vom ERC Ingolstadt nach.

"Wir haben unerwartet den Colin Ugbekile verloren. Mit sieben Verteidigern zu agieren, geht. Aber wenn dann noch jemand ausfällt, dann ist das suboptimal", hatte Kreis nach dem Spiel gegen Lettland gesagt. 

Kreis: "Jeder will sich irgendwie empfehlen"

Für die Spieler sind die Ausfälle bitter, weil es in Landshut um einen Platz im Kader für Olympia im Februar in Mailand geht. Da etliche Olympia-Tickets bereits für Spieler aus Nordamerika vergeben sind, müssen die Spieler aus der Deutschen Eishockey Liga hart kämpfen. 

Für Kreis lag das gute Auftaktspiel insbesondere auch an der Konkurrenzsituation. "Die Jungs wissen auch, dass Olympia vor der Tür steht und jeder will sich irgendwie empfehlen für die Olympischen Spiele, das ist ganz klar", sagte der Bundestrainer. (dpa)

