Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutschland fordert Frankreich: EM-Traum-Halbfinale perfekt

Im EM-Halbfinale: Patrick Franziska und die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft.
Im EM-Halbfinale: Patrick Franziska und die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg. Bild: Liu Xu/XinHua/dpa
Im EM-Halbfinale: Patrick Franziska und die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft.
Im EM-Halbfinale: Patrick Franziska und die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg. Bild: Liu Xu/XinHua/dpa
Sport-Mix
Deutschland fordert Frankreich: EM-Traum-Halbfinale perfekt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Tischtennis-EM haben die beiden deutschen Teams eine Medaille sicher. In Zadar schauen alle jetzt aber vor allem auf ein Halbfinale.

Zadar.

Der einstige Serien-Europameister Deutschland gegen den Top-Favoriten Frankreich: Bei der Tischtennis-Team-EM in Zadar ist das Traum-Halbfinale an diesem Samstag perfekt. Die deutschen Männer warfen in einem hart umkämpften Viertelfinale den Gastgeber Kroatien mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Damit haben sie eine Medaille bereits genauso sicher wie die deutschen Frauen nach ihrem 3:0-Sieg gegen Schweden.

Doch der Weg ins Endspiel am Sonntag wird für Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu deutlich schwerer. Denn die Franzosen sind im europäischen Tischtennis mittlerweile das, was die Deutschen zu den Glanzzeiten von Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov immer waren: das Team mit den "Unterschiedsspielern", wie Franziska sagt.

Brüderpaar macht Frankreich stark

Alexis Lebrun ist der aktuelle Europameister im Einzel. Sein 19-jähriger Bruder Felix Lebrun ist Olympia-Dritter und der aktuell beste Europäer in der Weltrangliste (Platz fünf).

Die Deutschen sind trotzdem selbstbewusst. "Wir gehen volle Kanne nach vorne", sagte Franziska. "Wir sind große Jungs. Wir sind sehr, sehr gute Spieler. Wir müssen an uns glauben. Natürlich müssen wir dem auch Taten folgen lassen. Aber unsere Waffe ist, dass wir so ausgeglichen besetzt sind. Dass wir uns super verstehen."

Von 2007 bis 2021 gewannen die Deutschen neunmal die Europameisterschaft. Den Titel, den sie 2023 im letzten EM-Finale mit Tischtennis-Legende Timo Boll gegen Schweden verloren, wollen sie sich nun zurückholen.

Frauen wollen Rekordtitel

Für die deutschen Frauen geht es sogar um noch mehr: Sie wollen an diesem Wochenende ihren zehnten EM-Titel gewinnen und dadurch zu alleinigen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn aufsteigen.

"Die Medaille ist schon mal ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Aber unser Ziel ist Gold", sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. Bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis werden neben Gold und Silber auch zwei Bronzemedaillen an die Halbfinal-Verlierer vergeben. Die sind beiden deutschen Teams in Zadar nicht mehr zu nehmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:22 Uhr
2 min.
Franzosen zu stark: Tischtennis-Team verliert EM-Halbfinale
Aus im EM-Halbfinale: Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer.
Für Deutschlands Tischtennis-Spieler hat es nicht geklappt mit dem ersten Titelgewinn nach dem Karriereende von Timo Boll. Im EM-Halbfinale war vor allem ein Spieler des Favoriten Frankreichs zu stark
11:10 Uhr
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
16.10.2025
2 min.
EM-Viertelfinale erreicht: Frauen folgen Männer-Team
Der deutsche Topspieler Benedikt Duda.
Drittes EM-Spiel, dritter 3:0-Sieg: Die deutschen Männer und Frauen erreichen bei der Tischtennis-Team-EM das Viertelfinale. Vor allem die Männer sind diesmal gefordert.
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel