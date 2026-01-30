MENÜ
  • Deutschland gegen Slowenien: Hier gibt‘s jetzt Tickets für die WM-Qualifikation in Dresden

Die deutsche Fußball-Damennationalmannschaft um Selina Cerci, im Duell mit Spaniens Claudia Pina, kommt am 3. März nach Dresden.
Die deutsche Fußball-Damennationalmannschaft um Selina Cerci, im Duell mit Spaniens Claudia Pina, kommt am 3. März nach Dresden.
Fußball
Deutschland gegen Slowenien: Hier gibt‘s jetzt Tickets für die WM-Qualifikation in Dresden
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kommenden Jahr findet die Frauenfußball-WM in Brasilien statt. Für die Deutschen beginnt die Qualifikation mit einem Duell in der sächsischen Landeshauptstadt.

Dresden.

Die deutsche Frauen-Nationalelf trifft in wenigen Wochen in Dresden auf Slowenien. Fans können sich ab sofort Tickets sichern. Spielort ist das Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt.

Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) mitteilt, kosten Tickets für die Partie am 3. März (Beginn: 17.45 Uhr) ab 15 Euro, ermäßigte Eintrittskarten beginnen bei 12 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen in allen Kategorien nur 10 Euro. Eintrittskarten gibt es im DFB-Ticketportal sowie über die Telefonhotline 069 90283848.

Gruppentickets (ab zehn Personen) sind zum Preis von 10 Euro pro Ticket beim Sächsischen Fußball-Verband erhältlich.

Wie der DFB mitteilt, befindet sich der Fanblock im Rudolf-Harbig-Stadion in den Blöcken B1 und B2, Mitglieder des Fanclubs der Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Karte.

Das Spiel gegen Slowenien ist für die Deutschen zugleich der Auftakt für die WM-Qualifikation 2027 in Brasilien. Weitere Gegner sind Österreich und Norwegen – gegen Letztere müssen die deutschen Spielerinnen auswärts am 7. März ran. (phy)

