Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutschlandweiter Protest: Fans stellen sich gegen Politik

Die organisierten Fans wehren sich gegen geplante Maßnahmen durch die Politik.
Die organisierten Fans wehren sich gegen geplante Maßnahmen durch die Politik. Bild: Swen Pförtner/dpa
Die Fans protestieren weiter gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Fußball-Stadien, hier Anhänger von Hannover 96.
Die Fans protestieren weiter gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Fußball-Stadien, hier Anhänger von Hannover 96. Bild: David Inderlied/dpa
Die Fans stören sich oft auch an der Polizei-Präsenz.
Die Fans stören sich oft auch an der Polizei-Präsenz. Bild: Fabian Strauch/dpa
Die organisierten Fans wehren sich gegen geplante Maßnahmen durch die Politik.
Die organisierten Fans wehren sich gegen geplante Maßnahmen durch die Politik. Bild: Swen Pförtner/dpa
Die Fans protestieren weiter gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Fußball-Stadien, hier Anhänger von Hannover 96.
Die Fans protestieren weiter gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Fußball-Stadien, hier Anhänger von Hannover 96. Bild: David Inderlied/dpa
Die Fans stören sich oft auch an der Polizei-Präsenz.
Die Fans stören sich oft auch an der Polizei-Präsenz. Bild: Fabian Strauch/dpa
1. Bundesliga
Deutschlandweiter Protest: Fans stellen sich gegen Politik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die geplanten Maßnahmen und das Vorgehen der Politik zur Sicherheit in Stadien sorgen weiter für Proteste. Die Fans schicken klare Botschaften an die Verantwortlichen.

Berlin.

Fußball-Fans in ganz Deutschland haben sich in den Stadien gegen geplante Maßnahmen der Politik gewehrt. Bei den Partien am Nachmittag in der ersten und zweiten Bundesliga protestierten die Anhänger mit Schweigen und Plakaten. 

Sie bekundeten somit ihren Unmut vor der Innenministerkonferenz vom 3. bis 5. Dezember. In allen Stadien stimmten die organisierten Fans ihre Gesänge erst nach der zwölften Minute an - für den zwölften Mann, sprich die Fans hinter der Mannschaft. 

"Ich habe totales Verständnis dafür, dass die Fans in ihrem Protest eine gewisse Sichtbarkeit deutlich machen wollen", sagte Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei DAZN vor der Partie daheim vor mehr als 80.000 Zuschauern gegen den VfB Stuttgart. 

"Sicherheit im Stadion ist ein wichtiges Thema. Es geht am Ende immer um Kommunikation, wir sind mit den Fans, den Behörden, den Verbänden im Austausch", betonte der Ex-Profi beim Sender Sky. Gemeinsam müsse man es hinbekommen, dass die Fans ihre Kultur weiter ausleben könnten und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet sei. 

Der 12. Mann schweigt erstmal 

Die Südtribüne des BVB war erstmal leise. Die Bedrohung sei ernst, hieß es in einem Schreiben der Südtribüne. "Sollten die Vorstellungen der Innenminister in die Tat umgesetzt werden, droht unseren vielgeschätzten Fankurven das Aus."

Kritisiert werden von den organisierten Fans sowohl die bisher kolportierten verschärften Maßnahmen bei den Stadienbesuchen, aber auch der Weg dorthin. Vereine stimmen der Kritik ebenfalls zu. Die Fans wehren sich insbesondere gegen mögliche zentral verfügte Stadionverbote, das Personalisieren der Eintrittskarten und eine aus ihrer Sicht flächendeckende Überwachung auch mit einer Gesichtserkennung im Stadion.

Nachdem erst am Sonntag vergangener Woche mehrere Tausend Fans aus Deutschland in Leipzig mit einem Protestmarsch und einer Kundgebung in Leipzig auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht hatten, setzten die organisierten Fans ihre Proteste an diesem Wochenende fort. Schon während der Freitagsspiele in den beiden höchsten Ligen hatten sie den Stimmungsboykott zu Beginn der Partien durchgezogen. 

Aufruf auch an die Vereine

Das setzte sich am Samstag fort. Vor der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Bremen tauchte vor allem eine Frage auf Plakaten immer wieder auf: "Soll das die Zukunft des Fußballs sein?" Verbunden mit der Forderung: "Vereine und Verbände: Schützt eure Kurven vor Populisten!" Bei der Partie des FC Augsburg gegen den Hamburger SV skandierten beide Fanlager nach zwölf Minuten gemeinsam: "Scheiß IMK". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
16.11.2025
3 min.
Tausende Fußballfans protestieren in Leipzig gegen Politik-Pläne
Fans vieler Vereine kamen zu dem Protestmarsch.
Mehrere Tausend Fans kommen vor dem Länderspiel in Leipzig zusammen, um gegen geplante Maßnahmen der Politik zu protestieren. Ihre Ziele sind klar, ihre Botschaften sind es auch.
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
06:01 Uhr
3 min.
Fans protestieren - Politik ringt um schärfere Stadionregeln
Fußball-Fans in ganz Deutschland haben sich in den Stadien gegen geplante Maßnahmen der Politik gewehrt.
Fußball-Fans wehren sich am Wochenende mit Protesten gegen strengere Regeln und Verbote. Politiker dagegen verlangen personalisierte Tickets und härtere Stadionverbote.
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
Mehr Artikel