DFB-Abwehrspielerin Rauch wieder im Lauftraining

Wyong. Die deutschen Fußballerinnen dürfen bei der Weltmeisterschaft in Australien auf die Rückkehr von Abwehrspielerin Felicitas Rauch hoffen. Die 27-Jährige vom VfL Wolfsburg absolvierte in Wyong ein Lauftraining und saß auf dem Ergometer. "Sie ist auf einem guten Weg", sagte eine DFB-Sprecherin.

Rauch hatte sich am Freitag bei einer Übungseinheit eine Knie-Stauchung zugezogen und fehlte bei der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien im zweiten Vorrundenspiel. Weiter unklar ist, wann die Linksverteidigerin wieder eingesetzt werden kann, und wie es bei Sara Doorsoun aussieht, die im Training fehlte: Die Frankfurterin hatte am Sonntag in Sydney mit einer Muskelblessur im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen.

Wieder fit für die Partie gegen Südkorea am Donnerstag in Brisbane sind Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, wie Co-Trainerin Britta Carlson bereits am Montag gesagt hatte. (dpa)