DFB-Austauschprogramm: Japanische Schiedsrichter pfeifen Spiele in der 3. Liga

Ein Austauschprogramm macht es möglich: In der jüngeren Vergangenheit haben deutsche Referees Spiele in Fernost geleitet, nun sind Schiedsrichter aus Japan in Deutschland und leiten hierzulande in Kürze acht Partien.

Im Rahmen einer deutsch-japanischen Schiedsrichter- Partnerschaft pfeifen Unparteiische aus Japan im August insgesamt acht Begegnungen der 3. Liga sowie der Regionalliga Bayern, das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag auf seiner Webseite und im Rahmen einer Pressekonferenz zum Drittligaauftakt bekannt. Im Rahmen einer deutsch-japanischen Schiedsrichter- Partnerschaft pfeifen Unparteiische aus Japan im August insgesamt acht Begegnungen der 3. Liga sowie der Regionalliga Bayern, das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag auf seiner Webseite und im Rahmen einer Pressekonferenz zum Drittligaauftakt bekannt.