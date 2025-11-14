Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DFB-Elf mit Sané und Anton gegen Luxemburg

Bundestrainer Nagelsmann (l.) setzt auch auf Nick Woltemade (r.). Bild: Arne Richter/dpa
Fußball
DFB-Elf mit Sané und Anton gegen Luxemburg
Julian Nagelsmann setzt im WM-Qualifikationsspiel auf vier Münchner Profis. Für den angeschlagenen Schlotterbeck rückt ein anderer Dortmunder nach. In der Offensive darf Sané von Beginn an ran.

Luxemburg.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt Leroy Sané im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg die Bewährungschance in der Startformation. Der 29-Jährige kommt in der WM-Saison somit erstmals für die Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz. 

Nagelsmann hatte vom Offensivspieler von Galatasaray öffentlich einen Leistungsnachweis eingefordert. Sané bildet am Abend im Stade de Luxembourg die offensive Mittelfeldreihe mit Serge Gnabry und Florian Wirtz hinter Stoßstürmer Nick Woltemade. 

Anton ersetzt Schlotterbeck

In der Abwehr ersetzt Waldemar Anton seinen angeschlagenen Dortmunder Club-Kollegen Nico Schlotterbeck. Ridle Baku kommt wie vom Bundestrainer angekündigt für den am Knöchel verletzten Joshua Kimmich zum Einsatz. Die Spielführerbinde übernimmt Jonathan Tah von Kimmich. 

Vier Münchner in der Startelf

Außer Kimmich stehen alle vier weiteren Profis vom FC Bayern in der Startelf. Außer Tah und Gnabry sind dies Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic, die das Sechserduo bilden. 

Die DFB-Elf strebt in Luxemburg den vierten Sieg in Serie in der WM-Qualifikation an. Bei einem Erfolg kann mit einem weiteren Sieg am Montag in Leipzig gegen die Slowakei die direkte WM-Teilnahme gesichert werden. (dpa)

