DFB-Frauen: Erstes Heimspiel nach WM in Bochum gegen Island

Bochum. Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heim-Länderspiel nach der Weltmeisterschaft am 26. September in Bochum gegen Island. Dabei tritt das Team von Kapitänin Alexandra Popp in der bei den Frauen neu geschaffenen Nations League an. Die Partie wird von 18.15 Uhr an vom ZDF übertragen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Zuvor spielen die Vize-Europameisterinnen in dem Wettbewerb am 22. September in Dänemark. In der Nations League geht es für die DFB-Frauen um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Die Sommerspiele in Tokio hatte die deutsche Auswahl verpasst. Bei der WM in Australien spielt sie an diesem Donnerstag zum Vorrundenabschluss in Brisbane gegen Südkorea. (dpa)