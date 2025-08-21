Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha.
EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich
Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha.
EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich
Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst drei Monate nach der EM hat Bundestrainer Christian Wück das Frauen-Nationalteam wieder beisammen. In der Nations League geht es gegen Frankreich in ein großes Stadion.

Düsseldorf.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel nach der Europameisterschaft in Düsseldorf. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt in der Hinspielpartie des Halbfinals der Nations League gegen Frankreich am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) erstmals überhaupt in der etwa 50.000 Zuschauer fassenden Merkur Spiel-Arena an, wie der DFB mitteilte. 

Wiedersehen mit den Französinnen 

Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr) in Caen statt. Um den Einzug in das Endspiel kämpfen im zweiten Halbfinale Weltmeister Spanien und Schweden. Die Verlierer bestreiten die Begegnung um den dritten Platz. 

Beide Duelle finden ebenfalls mit Hin- und Rückspiel am 28. November und 2. Dezember statt. Die DFB-Frauen hatten die Französinnen im EM-Viertelfinale in der Schweiz besiegt, im Halbfinale schieden sie gegen Spanien aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
27.07.2025
2 min.
Europameister England kassiert fünf Millionen Euro
England feiert den EM-Titel.
England darf nach dem EM-Triumph tief in den Prämientopf greifen. Der Deutsche Fußball-Bund geht als Halbfinalist mit 2,7 Millionen Euro aus dem Turnier.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
07.08.2025
1 min.
DFB-Frauen rutschen in der Weltrangliste ab
Die DFB-Fußballerinnen nach dem Halbfinal-Aus bei der EM.
In der Rangliste des Fußball-Weltverbandes ist das deutsche Frauen-Nationalteam aus den Top drei gerutscht. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter.
Mehr Artikel