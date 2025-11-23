Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien

Bayern-Torjägerin Lea Schüller (li.) fehlt Bundestrainer Christian Wück gegen Spanien. (Archivbild)
Bayern-Torjägerin Lea Schüller (li.) fehlt Bundestrainer Christian Wück gegen Spanien. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien
Bundestrainer Christian Wück fehlt seine Top-Torjägerin ausgerechnet in den Duellen gegen Spanien. Die musste zwar zuletzt um ihren Platz kämpfen, hat aber eine Top-Quote.

Frankfurt/Main.

Ohne Torjägerin Lea Schüller müssen die deutschen Fußballerinnen die Nations-League-Finals gegen Spanien bestreiten. Die 28-Jährige vom FC Bayern München fehlt aus familiären Gründen in den beiden Partien gegen die Weltmeisterinnen am kommenden Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern und am Dienstag darauf (18.30 Uhr/ARD) in Madrid. 

Linda Dallmann nachnominiert

Dies teilte der DFB mit, bevor sich der Kader an diesem Montag in Frankfurt am Main trifft. Bundestrainer Christian Wück hat für Schüller ihre Clubkollegin Linda Dallmann nachnominiert.

Schüller hatte bei der Europameisterschaft im Sommer in der Schweiz ihren Stammplatz an Giovanna Hoffmann von RB Leipzig, die wegen eines Kreuzbandrisses ebenfalls ausfällt, und zuletzt an Frankfurts Nicole Anyomi verloren. Die Stürmerin gilt dennoch als wichtige Offensivkraft, sie erzielte bislang 54 Tore in 82 Länderspielen. (dpa)

