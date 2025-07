DFB-Frauen rechnen mit fast 16.000 deutschen Fans in Basel

Für die deutschen Fußballerinnen geht es bei der EM in der Schweiz gegen Dänemark weiter. Im grenznahen Basel wird es so etwas wie ein Heimspiel geben.

Basel. Die deutschen Fußballerinnen dürfen in ihrem zweiten Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Dänemark mit großer Fan-Unterstützung rechnen. Für die Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) im grenznahen St. Jakob-Park von Basel sind 15.787 Tickets nach Deutschland verkauft worden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unter Berufung auf den Kontinentalverband UEFA mitteilte.

Das entspricht der Hälfte der Stadionkapazität von 34.250 Zuschauern. Basel stellt das größte Stadion der EM. Die Organisatoren rechnen mit einem ausverkauften Stadion.

Die deutschen Frauen hatten zum Turnierauftakt Polen mit 2:0 geschlagen. Weiterer Gruppengegner ist Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich.

Nüsken freut sich auf "schöne Atmosphäre"

"Ein Ziel, was wir immer genannt haben, war, dass wir die Nation hinter uns bekommen wollen. Dass wir die Nation mit unserer Art, Fußball zu spielen, begeistern wollen, dass wir Mädchen für den Sport begeistern wollen", sagte Bundestrainer Christian Wück bei der Abschlusspressekonferenz.

Der 52-Jährige verwies auch auf die TV-Einschaltquote vom Auftaktsieg gegen Polen. Durchschnittlich 8,221 Millionen Menschen sahen das Spiel der DFB-Auswahl in der ARD. "Das war ein schöner Anfang mit den acht Millionen, die sich das am TV angeschaut haben, und die 5.500, die in St. Gallen waren. So kann’s weiter gehen", sagte Wück.

Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea meinte: "Mit 16.000 deutschen Fans im Stadion können wir uns auf eine schöne Atmosphäre freuen. Vor so einer Kulisse macht’s natürlich immer am meisten Spaß, Fußball zu spielen." (dpa)