DFB-Frauen vor EM: "Das Ziel Titel zählt"

In Herzogenaurach holen sich die deutschen Frauen den EM-Schliff. Giulia Gwinn und Lea Schüller gehen voran - auch verbal.

Herzogenaurach.

Kapitänin Giulia Gwinn und Top-Stürmerin Lea Schüller haben den Titel als klares Ziel der deutschen Fußballerinnen für die Europameisterschaft ausgegeben. "Da glaube ich ganz fest daran, weil wir wissen, was wir für ein Potenzial in uns haben", sagte Gwinn vom FC Bayern München beim DFB-Medientag in Herzogenaurach.