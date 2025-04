DFB gedenkt Fitschen mit Schweigeminuten

Der deutsche Fußball hat mit dem Tod von Doris Fitschen eine prägende Persönlichkeit verloren. In zahlreichen Stadien soll in den kommenden Tagen der Ex-Europameisterin gedacht werden.

Frankfurt/Main.

Mit Schweigeminuten in unterschiedlichen Wettbewerben und Ligen will der DFB der gestorbenen Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen gedenken. Es wird unter anderem Schweigeminuten im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League der deutschen Fußball-Männer am Sonntag gegen Italien sowie an den kommenden Spieltagen in der 1. und 2. Bundesliga der Frauen geben.

Zudem empfiehlt der Deutsche Fußball-Bund den Teams und den Unparteiischen, mit einem Trauerflor aufzulaufen. "Der gesamte DFB mit seinen Ligen und Wettbewerben sowie Nationalmannschaften ist in Gedanken bei Doris Fitschens Angehörigen, Hinterbliebenen und Freunden", teilte der Verband mit.

Fitschen war am vergangenen Samstag im Alter von 56 Jahren nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Von 1986 bis 2001 trug sie 144 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, 1989 gewann sie mit der DFB-Auswahl bei der Heim-Europameisterschaft den ersten internationalen Titel für die deutschen Fußballerinnen. Die frühere Mittelfeldspielerin wurde insgesamt viermal Europameisterin, bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann sie die Bronzemedaille. (dpa)