DFB-Geschäftsführer Rettig zögert bei Klopp-Frage

Jürgen Klopp als Bundestrainer? Für viele deutsche Fußball-Fans ist die Vorstellung verlockend. Im ZDF-"Sportstudio" äußert sich der DFB-Geschäftsführer zu dieser Frage.

Berlin.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig kam bei der Frage nach Jürgen Klopp kurz ins Stocken. Sollte Klopp "in Zukunft Interesse haben am Job des Nationaltrainers", wollte Moderator Jochen Breyer im ZDF-"Sportstudio" von Rettig wissen, was dann? Der DFB-Geschäftsführer zögerte, lächelte - und antwortete vielsagend: "Dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen." Der Deutsche Fußball-Bund braucht, Stand jetzt, nach der Heim-EM im Sommer einen neuen Bundestrainer, weil der Vertrag von Julian Nagelsmann ausläuft.