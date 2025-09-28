Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: "Guter Junge"

Noah Atubolu vom SC Freiburg ist aktuell gut drauf.
Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Noah Atubolu vom SC Freiburg ist aktuell gut drauf.
Noah Atubolu vom SC Freiburg ist aktuell gut drauf. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
1. Bundesliga
DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: "Guter Junge"
SC-Keeper Noah Atubolu hat beim badischen Bundesliga-Duell mehr zu tun als Oliver Baumann. Der derzeitige DFB-Stammtorwart hält viel von seinem deutlich jüngeren Rivalen.

Freiburg.

Nationaltorwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim hat nach dem 1:1 beim SC Freiburg seinen Konkurrenten Noah Atubolu gelobt. "Er hat sich gut entwickelt. Was man so hört, ist er ein guter Junge", sagte der 35 Jahre alte Baumann, derzeit die Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft, im DAZN-Interview nach dem badischen Bundesliga-Duell. 

DFB-Torwarttrainer sieht Atubolus Taten

"Und aus Vieraugengesprächen kann ich es auch bestätigen, dass er ein guter Junge ist. Er soll einfach so weiter machen", ergänzte Baumann. Atubolu hatte seinen Freiburgern mit zwei Rettungstaten in der Schlussphase den Punkt gesichert. Dies sah auch DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg als Zuschauer im Europa-Park Stadion. 

Der 23 Jahre alte Atubolu gilt als Kandidat für die WM im nächsten Jahr. Zuletzt hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings Finn Dahmen vom FC Augsburg und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart als Ersatztorhüter bevorzugt. 

Atubolu will vom deutlich älteren Baumann lernen

"Ich bin dankbar für jedes Spiel gegen Olli, weil er unsere Nummer 1 ist in der Nationalmannschaft und ich von ihm lernen kann, weil er über zehn Jahre älter ist als ich", sagte Atubolu. 

Sein SC-Trainer Julian Schuster fand es "völlig unnötig", alle paar Tage über dessen mögliche Berufung in die DFB-Auswahl zu sprechen: "Das Wichtigste ist, sich auf die Arbeit zu fokussieren, das tut er auch. Wenn er konstant gute Leistungen zeigt, dann wird er in der Regel auch belohnt." (dpa)

