DFB-Nationalteams trainieren künftig im Weimarer Land

Von Bayern nach Thüringen: Im Weimarer Land bereiten sich künftig die deutschen Fußball-Nationalmannschaften auf große Turniere vor. Auch die Engländer waren schon da.

Blankenhain. Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften schlagen künftig ihr Basislager im Weimarer Land auf. Ein entsprechender Partnerschaftsvertrag wurde von DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und DFB-Vizepräsident Hermann Winkler im Spa & GolfResort Weimarer Land in Blankenhain unterzeichnet. Die Vereinbarung tritt von sofort an in Kraft und ist zunächst für sechs Jahre ausgelegt.

"Thüringen wird ein guter Gastgeber sein", sagte Voigt und verwies auf den Profit, den der Freistaat aus der Partnerschaft zieht. Allein das Trainingscamp der Nationalmannschaft vor der EM 2024 hätte so viel Werbung gebracht, die finanziell einem Gegenwert von etwa 100 Millionen Euro entsprochen hat, sagte Voigt.

Blankenhain statt Frankfurter Campus

Ein neuer Ort für die DFB-Kicker war nötig geworden, da nach dem Ausrüsterwechsel von adidas zu Nike ab 2027 der zum Herzogenauracher Konzern gehörende Campus "World of Sports" für den Verband nicht mehr zur Verfügung steht. "Bis dahin werden wir aber um Herzogenaurach keinen Bogen machen", sagte Rettig.

Die Übernachtungsmöglichkeiten auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main sind für komplette Teams in Vorbereitung auf große Turniere zu gering. "Aber es hat auch nichts gegen unseren Campus gesprochen, sondern viel für Blankenhain", sagte der DFB-Geschäftsführer. Zudem möchte der DFB immer wieder im Land präsent sein und den Spielern echte Trainingslager-Atmosphäre bieten.

FIFA-Standards und Rückzugsmöglichkeiten

Neuland sind Hotel und Trainingsplätze für die DFB-Kicker nicht. Vor der Heim-EM bereitete Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader dort auf das Turnier vor. Während der EM logierte die englische Nationalmannschaft mit Harry Kane im Weimarer Land. Das Resort bietet eine nach FIFA-Standards errichtete Trainingsanlage mit mehreren Rasenplätzen sowie für die Teams so wichtige Abgeschiedenheit und Rückzugsmöglichkeiten.

Zukünftig werden neben den A-Nationalmannschaften der Frauen und Männer auch die männlichen Teams der U20, U21 und U23 sowie die weiblichen U20- und U23-Nationalmannschaften in Blankenhain Station machen. Herzogenaurach bleibt bis Ende 2026 ebenfalls DFB-Quartier. (dpa)