Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB-Nominierung von El Mala: Hamann und Kahn äußern Bedenken

Erst 19 Jahre alt und nun im DFB-Kader: Said El Mala.
Erst 19 Jahre alt und nun im DFB-Kader: Said El Mala. Bild: Uwe Anspach/dpa
Erst 19 Jahre alt und nun im DFB-Kader: Said El Mala.
Erst 19 Jahre alt und nun im DFB-Kader: Said El Mala. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
DFB-Nominierung von El Mala: Hamann und Kahn äußern Bedenken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kölns Jungstar steht erstmals im Kader der Nationalmannschaft. Zwei ehemalige Vize-Weltmeister sehen die Nominierung kritisch.

Berlin.

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hält die Nominierung des Kölner Jungstars Said El Mala für die DFB-Auswahl zum jetzigen Zeitpunkt für einen Fehler. "Für mich kommt die Nominierung zu früh", sagte Hamann in einem Fußballtalk des Pay-TV-Senders Sky. "Ich hätte bis zum Frühjahr gewartet, dann hätte man ihn immer noch nominieren können. Um den Jungen herrscht aktuell sowieso viel Hype – auch Vereine aus Spanien und England sind interessiert."

Oliver Kahn, der 2002 mit Hamann Vize-Weltmeister wurde, zeigte sich in derselben Sendung ebenfalls skeptisch: "Ich bin kein großer Freund davon, die Jungs direkt zu holen, wenn sie zwei, drei gute Spiele gemacht haben", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter zur Berufung des 19 Jahre alten Offensivspielers. 

"Andererseits muss man auch verstehen, dass ein Bundestrainer die Jungs mal sehen und spüren möchte – wie sie sich im Training zeigen und wie sie in der Gruppe funktionieren", ergänzte der ehemalige Bayern-Boss. "Daher kann ich die Nominierung nachvollziehen."

Vier Tore in neun Bundesliga-Spielen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte El Mala in den 25-köpfigen Kader für die WM-Qualifikationsspiele am 14. November in Luxemburg und drei Tage später gegen die Slowakei in Leipzig berufen. In dieser Saison hat sich El Mala beim 1. FC Köln mit vier Toren in neun Spielen ins Rampenlicht gespielt. Bislang lief er für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB auf, zuletzt im Oktober in der EM-Qualifikation für die deutsche U21.

El Mala ist der erste FC-Profi seit Jonas Hector, der für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Hector hatte im November 2019 sein letztes Länderspiel für den DFB bestritten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
2 min.
"Tolle Belohnung": Kölns El Mala stolz auf Nationalelf-Debüt
Befördert: Der Kölner Youngster Said El Mala (Nr. 7) war im vergangenen Monat noch für die deutsche U21-Auswahl im Einsatz. (Archivbild)
Said El Mala schießt nicht nur Tore für Köln – jetzt wartet das große Abenteuer im DFB-Trikot. Was die Nominierung für den jungen Offensivspieler und seinen Verein bedeutet.
06.11.2025
1 min.
Entwarnung in Köln: Shootingstar El Mala trainiert wieder
Said El Mala hat sich nicht schwerer verletzt. (Archivbild)
Einen Tag, nachdem Said El Mala das Mannschaftstraining verletzt abbrechen musste, steht der 19-Jährige wieder auf dem Platz. Möglicherweise kann der Kölner damit auch gegen seinen Ex-Club spielen.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
Mehr Artikel