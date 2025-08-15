Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB-Pokal: Drei Kleine raus - Leverkusen weiter

Schiedsrichter Michael Bacher (2.v.l.) muss das Spiel in Großaspach unterbrechen
Schiedsrichter Michael Bacher (2.v.l.) muss das Spiel in Großaspach unterbrechen Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh Bild: David Inderlied/dpa
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen Bild: Uwe Anspach/dpa
Schiedsrichter Michael Bacher (2.v.l.) muss das Spiel in Großaspach unterbrechen
Schiedsrichter Michael Bacher (2.v.l.) muss das Spiel in Großaspach unterbrechen Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh
Union Berlin: Torjubel beim Zweitrunden-Einzug in Gütersloh Bild: David Inderlied/dpa
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen
Magdeburgs Rayan Ghrieb (2.v.r.) darf sich beim Pokalsieg in Saarbrücken feiern lassen Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
DFB-Pokal: Drei Kleine raus - Leverkusen weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Außenseiter wehren sich zum Pokalauftakt ohne Erfolg gegen das Aus. Bayer Leverkusen erlebt eine ungewöhnliche Partie bei einem schwäbischen Regionalligisten.

Berlin.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag hat sein Pflichtspiel-Debüt im DFB-Pokal mit etwas Mühe und einiger Verzögerung gewonnen. Der lange schwache Vizemeister setzte sich mit 4:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach durch, nachdem die Partie wegen eines Gewitters mit Hagel etwa 40 Minuten unterbrochen war. In der ersten Runde ausgeschieden sind neben dem schwäbischen Regionalligisten auch die Außenseiter 1. FC Saarbrücken und FC Gütersloh

Die Saarländer unterlagen dem eine Klasse höher spielenden Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 1:3 (0:2). Regionalliga-Club Gütersloh zog gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin mit 0:5 (0:3) den Kürzeren.

Patrik Schick legt für Leverkusen vor

Beim Bayer-Auftritt schickte Schiedsrichter Michael Bacher beide Teams nach nicht einmal 20 Minuten wegen des Gewitters in die Kabine. Nach der Unterbrechung köpfte Torjäger Patrik Schick zur Führung ein (32.). Obwohl Großaspachs Kapitän Volkan Celiktas Gelb-Rot sah (66.), bekleckerte sich Leverkusen nicht mit Ruhm. 

Der Brasilianer Arthur sorgte dann aber für das 2:0 (74.), ehe beim Gegner auch noch Mert Tasdelen mit glatt Rot vom Platz flog. Christian Kofane (84.) und Alejandro Grimaldo (87./Elfmeter) erhöhten auf 3:0 und 4:0. 

Im Saarbrücker Ludwigspark ließ der Überraschungs-Pokal-Halbfinalist von 2024 zunächst keinen Klassen-Unterschied zu den Magdeburgern erkennen. Fast aus dem Nichts konterten dann aber die Gäste die Saarländer aus: Martijn Kaars traf zum 1:0 (43.). Neuzugang Rayan Ghrieb (45.+2, 59.) traf zweimal für Magdeburg, ehe Tim Civeja (67.) auf 1:3 verkürzte. 

Union trifft, aber überzeugt nicht richtig

Union und Trainer Steffen Baumgart waren nach einer schwierigen Vorbereitung nach Gütersloh angereist, legten aber in der 19. Minute vor: Robert Skov traf per direktem Freistoß aus etwa 19 Metern. 

Vor 4.500 mitgereisten Fans erhöhten Leopold Querfeld und Danilho Doekhi für die Eisernen auf 2:0 (35.) und 3:0 (43.) gegen den Regionalligisten - jeweils nach einer Ecke. Aus dem Spiel heraus gelang den Berlinern jedoch nicht viel, auch wenn Andrej Ilic (78.) und Woo-Yeong Jeong (90.+4) noch trafen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
3 min.
Nach Unwetter: Turbulenter Sieg für ten Hag und Leverkusen
Patrik Schick (2. v. r.) brachte die Leverkusener in Führung.
Das Pflichtspiel-Debüt des neuen Bayer-Trainers verläuft kurios. Erst wird die Partie bei Viertligist Großaspach unterbrochen, dann schwächt sich der Außenseiter selbst. Am Ende wird's doch deutlich.
Christoph Lother, dpa
09:54 Uhr
2 min.
Teuerster Neuwagen? Dieser Bugatti ist ein Einzelstück
Das Einzelstück Brouillard von Bugatti wurde auf der Car Week im kalifornischen Monterey gezeigt.
Ein solventer Sammler hat sich von Bugatti einen ganz besonderen Chiron bauen lassen. Der Preis liegt in rekordverdächtigen Regionen.
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
15.08.2025
2 min.
Union Berlin gibt sich in Gütersloh keine Blöße
Union Berlin setzte sich im Pokal souverän beim Regionalligisten durch.
In der Saisonvorbereitung hat es bei Union Berlin zuletzt gehapert, aber beim ersten Pflichtspiel ist die Mannschaft zur Stelle. Doch beim 5:0-Pokalerfolg in Gütersloh überzeugen nicht alle.
Mehr Artikel