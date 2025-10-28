Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB-Pokal: FC St. Pauli gelingt Revanche gegen Hoffenheim

Der FC St. Pauli jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen.
Der FC St. Pauli jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Traf früh zur St. Pauli-Führung: Hauke Wahl (M)
Traf früh zur St. Pauli-Führung: Hauke Wahl (M) Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
FC St. Pauli gegen die TSG Hoffenheim entwickelte sich erst spät zum echten Pokal-Fight.
FC St. Pauli gegen die TSG Hoffenheim entwickelte sich erst spät zum echten Pokal-Fight. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Dirigierte von außen: St. Paulis Trainer Alexander Blessin
Dirigierte von außen: St. Paulis Trainer Alexander Blessin Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
War vor der Partie zuversichtlich: Hoffenheims Trainer Christian Ilzer.
War vor der Partie zuversichtlich: Hoffenheims Trainer Christian Ilzer. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Der FC St. Pauli jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen.
Der FC St. Pauli jubelt nach dem Sieg im Elfmeterschießen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Traf früh zur St. Pauli-Führung: Hauke Wahl (M)
Traf früh zur St. Pauli-Führung: Hauke Wahl (M) Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
FC St. Pauli gegen die TSG Hoffenheim entwickelte sich erst spät zum echten Pokal-Fight.
FC St. Pauli gegen die TSG Hoffenheim entwickelte sich erst spät zum echten Pokal-Fight. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Dirigierte von außen: St. Paulis Trainer Alexander Blessin
Dirigierte von außen: St. Paulis Trainer Alexander Blessin Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
War vor der Partie zuversichtlich: Hoffenheims Trainer Christian Ilzer.
War vor der Partie zuversichtlich: Hoffenheims Trainer Christian Ilzer. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Fußball
DFB-Pokal: FC St. Pauli gelingt Revanche gegen Hoffenheim
Claas Hennig, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC St. Pauli wollte im DFB-Pokal Revanche für das 0:3 in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Das gelang. Ein Ersatzkeeper wird im Elfmeterschießen zum Helden.

Hamburg.

Dank Keeper Ben Voll hat der FC St. Pauli das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Ersatz für Stammtorhüter Nikola Vasilj wehrte im Elfmeterschießen gegen den Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim zwei Schüsse ab. Am Ende hieß es 8:7 für die Hamburger. Andrej Kramaric und Albian Hajdari scheiterten an Voll, für die Hamburger brachte Mathias Pereira Lage den Ball nicht im Tor unter. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden, nach der Verlängerung 2:2 (1:2).

Nach nicht einmal 50 Sekunden waren die Kiezkicker durch Hauke Wahl in Führung gegangen. Das hatte die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Revanche für das 0:3 in der Bundesliga gegen die Kraichgauer neun Tage zuvor geweckt. Ebenfalls durch ein Blitztor zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zum Ausgleich. Grischa Prömel traf zwei Minuten nach Wiederanpfiff.

Mit einem zumindest diskutablen Handelfmeter brachte Kramaric (107.) die Gäste in der Verlängerung in Front. Sekunden vor dem Ende rettete Pereira Lage den FC St. Pauli ins Elfmeterschießen.

Start nach Maß für den FC St. Pauli

Die Gastgeber erwischten vor 28.123 Zuschauer einen optimalen Start. Der frühe Treffer von Wahl, der nach einer Ecke richtig stand und die Kugel ins Tor stocherte, hatte etwas von einer Befreiung für das Kiez-Team: Bei den fünf Bundesliga-Niederlagen zuletzt hatten die Hamburger nur einmal getroffen, in den drei letzten Spielen waren sie ganz ohne Tor geblieben. 

Die Hoffenheimer bemühten sich nach dem Rückstand um eine schnelle Reaktion. Doch die Deckung um Wahl, Kapitän Eric Smith und Karol Mets stand sicher. Nur ein Kopfball von Tim Lemperle (8.) und ein abgefälschter Schuss von Prömel (38.) sorgten vor der Pause für etwas Gefahr vor dem St. Pauli-Tor. 

Erneut Blitzstart - diesmal für die Gäste

Die Hoffenheimer erlebten zur zweiten Halbzeit ihren besonderen Start-Moment. Nach einem Eckball kam Prömel (47.) frei zum Kopfball und glich aus. In der Folgezeit kontrollierte der Bundesliga-Siebte das Spiel, ohne zwingend zu sein. Die Hamburger setzten weiter auf ihr Umschaltspiel, kamen aber zu selten zu Abschlusssituationen. 

Das Spiel plätscherte dahin - bis zur 83. Minute: Erst forderte der FC St. Pauli Handelfmeter nach einem Schuss von Mathias Pereira Lage, bei dem der Ball an den Ellbogen von Hoffenheims Wouter Burger flog. Eine Minute später rettete Hoffenheims Bernardo nach einem Abschluss von Abdoulie Ceesay spektakulär kurz vor der Torlinie. Sechs Minuten später blieb St. Paulis Keeper Voll im Duell gegen Ihlas Bebou Sieger. 

Umstrittenen Handelfmeter bringt Hoffenheim in Front

So ging es in die Verlängerung. Der erste Aufreger war ein Lattentreffer durch Hoffenheims Burger (98.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts der Verlängerung schien die Entscheidung dann gefallen zu sein: Nach einer Flanke von TSG-Spieler Bazoumana Touré flog der Ball an St. Paulis James Sands Arm. Anders als im Fall Burger in der 83. Minute zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager auf den Elfmeterpunkt. Kramaric (107.) verwandelte sicher.

Doch St. Pauli steckte nicht auf. Der Lohn: Pereira Lages Ausgleich. In einem langen Elfmeterschießen hatte der FC St. Pauli dann die besseren Nerven. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
19.10.2025
3 min.
Hoffenheim siegt auswärts – St. Paulis Krise spitzt sich zu
Andrej Kramaric (vorne, 1899 Hoffenheim) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0.
Hoffenheim bleibt auswärts eine Macht: Mit dem 3:0 beim FC St. Pauli sammeln die Kraichgauer die nächsten drei Punkte in der Fremde. Für die Hamburger ist es schon die vierte Niederlage in Serie.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
23:46 Uhr
4 min.
BVB gewinnt Krimi in Frankfurt - Wolfsburg und Augsburg raus
Wird zum Helden: Gregor Kobel im BVB-Tor
Im Pokal-Duell der Champions-League-Clubs Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund geht es ins Elfmeterschießen. Der BVB-Torhüter wird zum Helden. In Wolfsburg und Augsburg herrscht Krisenstimmung.
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
Mehr Artikel