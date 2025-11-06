Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der DFB hat einen weiteren neuen Hauptpartner.
Der DFB hat einen weiteren neuen Hauptpartner.
DFB präsentiert weiteren Hauptpartner
Der Online-Versandhändler Zalando ist neuer Hauptpartner des Deutschen Fußball-Bundes. Der Vertrag läuft mehrere Jahre. Das Unternehmen gesellt sich zu zwei weiteren Hauptpartnern.

Frankfurt/Main.

Zalando ist ab sofort einer von insgesamt drei Hauptpartnern des DFB. Wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab, einigten sich der 2008 in Berlin gegründete Online-Versandhändler und der Verband auf eine Zusammenarbeit bis 2030.

Diese umfasse Marketing- und Aktivierungsrechte im Umfeld der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften des Verbandes, hieß es. Weitere Hauptpartner des DFB sind aktuell der Sportartikelhersteller adidas und der Autobauer VW. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
