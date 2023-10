DFB-Rahmenkalender 24/25: Bundesliga-Start am 23. August

Der DFB stellt den Rahmenterminkalender für die nächste Saison vor. Ein Datum dürfte manchen Fans nicht gefallen.

Frankfurt. Knapp sechs Wochen nach dem EM-Finale in Berlin startet die Bundesliga im nächsten Sommer in ihre nächste Saison. Der Deutsche Fußball-Bund teilte den Rahmenterminkalender für das Spieljahr 2024/25 mit. Darin ist das Wochenende vom 23. bis 25. August als erster Spieltag der Bundesliga verzeichnet.

Die erste DFB-Pokalrunde (16. - 19. August) und der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger (17. August) sind zuvor erneut auf dasselbe Wochenende gelegt - was bei deutschen Fans schon diese und vorige Saison für Unmut gesorgt hatte. Die zwei Supercup-Teilnehmer holen ihre Pokal-Partien am 27. und 28. August nach.

Vor Weihnachten bekommen die Erstligisten nur 15 Spieltage unter - die Winterpause endet schon am 10. Januar und damit unter der Woche. Der letzte Spieltag ist für 17. Mai geplant. Eine Woche später steigt im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale. Die 2. und 3. Liga starten bereits am 2. August 2024 in die neue Saison.

Für die Frauen-Bundesliga wurde das Eröffnungsspiel auf den 30. August terminiert - ihre erste Pokalrunde absolvieren die Frauen am selben Wochenende wie die Männer. Das Finale in Köln steigt am 1. Mai. Die Meisterschaftssaison endet knapp eineinhalb Wochen später am 11. Mai. (dpa)