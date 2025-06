DFB-Team komplett bereit - Neue Rasenstücke in München

Beim Abschlusstraining in Franken stehen alle 24 DFB-Akteure auf einem perfekten Rasen. Der Platz in der Münchner Arena wird vor dem Halbfinale gegen Portugal noch ausgebessert.

Herzogenaurach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft mit dem kompletten Kader noch auf dem bestens gepflegten Rasen im Teamquartier in Herzogenaurach absolviert. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) spielt die DFB-Auswahl zum Auftakt des Finalturniers der Nations League in München gegen Portugal um den Einzug ins Endspiel. Und Nagelsmann hofft wie seine Spieler, dass dann auch der Platz in der Allianz Arena wieder in einem Topzustand ist.