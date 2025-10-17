Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DFB-Team: Linder fällt aus - Wück nominiert Top-Talent nach

Noch nicht komplett fit: Wolfsburgs Sarai Linder, die im EM-Viertelfinale gegen Frankreich verletzt ausgewechselt worden war.
Noch nicht komplett fit: Wolfsburgs Sarai Linder, die im EM-Viertelfinale gegen Frankreich verletzt ausgewechselt worden war. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
DFB-Team: Linder fällt aus - Wück nominiert Top-Talent nach
Nach Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic muss auch Wolfsburgs Verteidigerin Sarai Linder für die Nations-League-Duelle gegen Frankreich absagen. Nun darf eine junge Münchnerin ran.

Frankfurt/Main.

Bundestrainer Christian Wück muss den nächsten Ausfall für die Nations-League-Partien der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich kompensieren. Nach Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic sagte auch die Außenverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg ihre Teilnahme an den Halbfinal-Duellen am 24. und 28. Oktober ab, wie der Verband mitteilte. Linder benötige nach ihrer Verletzungspause weiter eine gezielte Belastungssteuerung. Für die 25-Jährige rückt Toptalent Alara Sehitler (18) vom FC Bayern nach.

Linder hatte sich Ende Juli im EM-Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Im Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Bayern (1:3) und beim Champions-League-Auftritt in Oslo gegen Valerenga IF (2:1) hatte die 29-malige Nationalspielerin zuletzt aber jeweils von Beginn an gespielt.

Bundestrainer Christian Wück hat Alara Sehitler vom FC Bayern nachnominiert. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück hat Alara Sehitler vom FC Bayern nachnominiert. (Archivbild) Bild: Andrew Milligan/PA Wire/dpa
Bundestrainer Christian Wück hat Alara Sehitler vom FC Bayern nachnominiert. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück hat Alara Sehitler vom FC Bayern nachnominiert. (Archivbild) Bild: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Sehitler freut sich über doppelte Auszeichnung

Die flexibel einsetzbare Sehitler gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Vom DFB ist sie am Tag ihrer Nachnominierung mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden - der höchsten nationalen Auszeichnung für Nachwuchsspielerinnen und -spieler. Bei der EM hatte Wück auf die zweimalige Nationalspielerin noch verzichtet.

Das DFB-Team trifft am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) im Hinspiel zunächst in Düsseldorf auf die Französinnen. Das Rückspiel vier Tage später findet im französischen Caen statt. (dpa)

