DFB-Team mit Neuling Woltemade und Koch gegen Portugal

Nick Woltemade gibt im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal sein Debüt in der DFB-Elf. Kapitän Kimmich bestreitet in München sein 100. Länderspiel.

München. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet im Nations-League-Halbfinale der Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal den Stuttgarter Neuling Nick Woltemade als Mittelstürmer auf. Die Offensive neben dem 23 Jahre alte Neuling komplettieren am Abend in München der Leverkusener Florian Wirtz und Bayern-Profi Leroy Sané. Angeführt wird die DFB-Elf von Kapitän Joshua Kimmich, der sein 100. Länderspiel bestreitet.

Nagelsmann formiert sein Team wohl in einem 3-4-3-System. Denn in der Startelf steht neben den erwarteten Jonathan Tah und Waldemar Anton der Frankfurter Robin Koch als dritter zentraler Verteidiger. Der Sieger zieht in das Endspiel um den Nations-League-Titel am kommenden Sonntag erneut in München gegen Europameister Spanien oder den WM-Zweiten Frankreich ein.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Anton, Koch, Tah - Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Mittelstädt - Sané, Woltemade, Wirtz (dpa)