DFB-Team muss gegen Spanien auf Küver und Lohmann verzichten

Für die Finalpartien in der Nations League gegen Spanien fallen im deutschen Team zwei Spielerinnen kurzfristig aus. Der Bundestrainer hat schon Ersatz gefunden.

Kaiserslautern. Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Nations-League-Finalpartien gegen Spanien auf Innenverteidigerin Camilla Küver und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann verzichten. Beide fallen wegen muskulärer Beschwerden aus, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Vor dem Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern hatte Bundestrainer Christian Wück bereits vorsorglich Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao nachnominiert.

Neben der Wolfsburgerin Küver und Lohmann von Manchester City fehlt auch Bayern-Torjägerin Lea Schüller aus familiären Gründen. Wück hatte am Sonntag deshalb deren Vereinskollegin Linda Dallmann nachnominiert.

Die DFB-Elf will im Fritz-Walter-Stadion eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen die spanischen Weltmeisterinnen am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano schaffen. (dpa)