Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB-Team wieder in Top Ten: Topf 1 bei WM-Auslosung greifbar

Die deutschen Nationalspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann haben wieder Hoffnung wegen der WM-Auslosung. (Archivbild)
Die deutschen Nationalspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann haben wieder Hoffnung wegen der WM-Auslosung. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Die deutschen Nationalspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann haben wieder Hoffnung wegen der WM-Auslosung. (Archivbild)
Die deutschen Nationalspieler und Bundestrainer Julian Nagelsmann haben wieder Hoffnung wegen der WM-Auslosung. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
DFB-Team wieder in Top Ten: Topf 1 bei WM-Auslosung greifbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nationalmannschaft klettert nach zwei Siegen im Oktober auf Platz zehn der Weltrangliste. Das ist eine positive Nachricht für das Team von Julian Nagelsmann mit Blick auf mögliche WM-Gegner.

Zürich.

Deutschland ist nach erfolgreichen Länderspielen im Oktober in die Top Ten der für die Gruppenauslosung maßgeblichen Weltrangliste zurückgekehrt. Das Fußball-Nationalteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann kletterte dank der Siege gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) um zwei Plätze auf Rang zehn.

Damit hat Deutschland wieder gute Chancen, im Falle einer erfolgreichen Qualifikation in der Gruppenphase bei der WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington in Topf 1 mit den neun besten Teams und den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada gesetzt zu sein. 

Der Blick geht auch auf Italien 

Bei zwei Siegen in den zwei noch ausstehenden WM-Quali-Spielen im November in Luxemburg und gegen die Slowakei würde die DFB-Auswahl als Gruppensieger ihr WM-Ticket lösen. Zugleich wäre damit Lostopf 1 aller Wahrscheinlichkeit nach gesichert, sollte Italien bei aktuell drei Punkten Rückstand auf Norwegen seine Gruppe I nicht gewinnen. Der viermalige Weltmeister ist in der Weltrangliste als Neunter aktuell zwar besser platziert als Deutschland, ohne das direkte WM-Ticket bleibt der Weg in Lostopf 1 aber versperrt. 

In dem komplizierten Berechnungsverfahren für die Setzliste ist das November-Ranking nach Abschluss der Quali-Runde entscheidend. Auch Gruppen-Tabellenführer Kroatien, der hinter Deutschland auf Weltranglisten-Platz elf zurückfiel, und das bereits für die WM qualifizierte Marokko mischen im Kampf um Lostopf 1 noch mit.

Das November-Ranking wird entscheidend sein.
Das November-Ranking wird entscheidend sein. Bild: Marcus Brandt/dpa
Das November-Ranking wird entscheidend sein.
Das November-Ranking wird entscheidend sein. Bild: Marcus Brandt/dpa

Ein Abrutschen in Lostopf 2 könnte sportliche und organisatorische Probleme mit sich bringen. Ein frühes WM-Duell im Sommer 2026 gegen ein Spitzenteam wie Spanien, Argentinien, Frankreich oder England, die die Weltrangliste als Top vier weiter anführen, wäre dann ebenso möglich wie die Einordnung in die Gruppe A mit Mexiko. Dies möchte Nagelsmann wegen der klimatisch schwierigen Bedingungen vermeiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
07.10.2025
5 min.
Zwei Jahre Nagelsmann: Wo endet die wilde Achterbahnfahrt?
Da geht's lang zur WM: Julian Nagelsmann beim Training in Herzogenaurach.
Exakt zwei Jahre ist Julian Nagelsmann Bundestrainer. Ein stetes Auf und Ab prägt seine Amtszeit. Krönen will er seine Arbeit dort, wo sie begann. Dafür muss er aber jetzt wieder Pragmatiker sein.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
11:52 Uhr
5 min.
Ein Arbeitssieg mit deutschen Tugenden als Wachstumsschub
Bundestrainer Julian Nagelsmann gratuliert seinen Spielern nach dem Schlusspfiff auf dem Platz.
Das Ticket zur WM 2026 liegt für die deutschen Spieler nach dem 1:0 in Nordirland zur Abholung bereit. Der Bundestrainer hat noch keine WM-Elf, aber immerhin noch rechtzeitig eine Quali-Mannschaft.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
16:40 Uhr
1 min.
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington.
Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel