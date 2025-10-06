Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DFB-Torhüterin Berger: Noch die Nations League - und dann?

Was tun in der Torfrau-Frage? DFB-Trainer Christian Wück (l.) und Stammkeeperin Ann-Katrin Berger.
Was tun in der Torfrau-Frage? DFB-Trainer Christian Wück (l.) und Stammkeeperin Ann-Katrin Berger. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
DFB-Torhüterin Berger: Noch die Nations League - und dann?
Elfmeter-Heldin Ann-Katrin Berger spielt möglicherweise nicht mehr lange im Nationalteam. Eine Entscheidung steht bevor. Gegen Frankreich kehrt jedenfalls Lena Oberdorf zurück.

Frankfurt/Main.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird ihre Karriere in der DFB-Auswahl zumindest noch in den letzten vier Länderspielen dieses Jahres fortsetzen. Das gilt auch für Abwehrspielerin Kathrin Hendrich. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zusammen mit ihnen die Nations League zu Ende spielen. Und dass ich mich am Rande dieser Spiele mit ihnen unterhalte, wie sie die Zukunft sehen, wie es wird", sagte Bundestrainer Christian Wück in einer Medienrunde. 

Wück muss an die WM 2027 denken

Die 34 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC, gemeinsam mit Giulia Gwinn "Fußballerin des Jahres", hatte zuletzt ihre Zukunft im Nationalteam offen gelassen und auch auf die weiten Reisen von Amerika aus verwiesen. Die Schwäbin war erst bei den Olympischen Spielen 2024 zur Stammkeeperin aufgestiegen. Inzwischen hat Berger 27 Länderspiele bestritten. 

Wück muss allerdings langfristig denken: "Man darf nicht vergessen, das nächste große Ziel ist die Weltmeisterschaft 2027", sagte der 52-Jährige. Beim Turnier in Brasilien wäre die Torfrau, die an diesem Donnerstag 35 Jahre alt wird, bereits 36. Ihre Stellvertreterinnen bei der EM waren Stina Johannes (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (FC Bayern). 

Halbfinals gegen Frankreich als nächste Herausforderung

Das Wück-Team bestreitet das Halbfinal-Hinspiel der Nations League gegen Frankreich am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf, das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) in Caen statt. Der Sieger tritt in den Finalspielen am 28. November und 2. Dezember gegen den Gewinner des Duells zwischen Spanien und Schweden an, die Verlierer spielen um Platz drei.

Bei der EM hatte Berger mit einer herausragenden Parade und als Elfmeter-Heldin im Viertelfinale gegen Frankreich für Aufsehen gesorgt. Die 33 Jahre alte Hendrich (86 Länderspiele) war im Sommer zu den Chicago Red Stars gewechselt. Die Ex-Wolfsburgerin hatte sich mit einem Zerren am Zopf ihrer französischen Gegenspielerin Griedge Mbock Bathy und der folgenden Roten Karte unrühmlich von der EM verabschiedet.

Oberdorf zurück, Gwinn auf dem Sprung 

In den DFB-Kader, der am 14. Oktober bekanntgegeben wird, soll auf jeden Fall Lena Oberdorf zurückkehren - nach über einjähriger Pause wegen ihres Kreuzbandrisses. Und möglicherweise auch Kapitänin Gwinn nach ihrer Bänderverletzung bei der EM. "Ich sehe Lena bei uns auf der Achter-Position, dann haben wir im Mittelfeld ein Überangebot von richtig guten Spielerinnen. Bei Giuli muss man abwarten, wie das Knie nach der Verletzung reagiert", sagte Wück über das Duo vom FC Bayern. (dpa)

