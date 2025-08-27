Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFB verabschiedet Hummels in Köln: "Danke Mats"

Der größte Moment der Karriere: Mats Hummels jubelt mit dem WM-Pokal in der rechten Hand nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio.
Der größte Moment der Karriere: Mats Hummels jubelt mit dem WM-Pokal in der rechten Hand nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio. Bild: picture alliance / dpa
Der größte Moment der Karriere: Mats Hummels jubelt mit dem WM-Pokal in der rechten Hand nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio.
Der größte Moment der Karriere: Mats Hummels jubelt mit dem WM-Pokal in der rechten Hand nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio. Bild: picture alliance / dpa
Fußball
DFB verabschiedet Hummels in Köln: "Danke Mats"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mats Hummels hat im Sommer seine großartige Karriere beendet. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland wird der Weltmeister von 2014 vom DFB geehrt.

Frankfurt/Main.

Fast zwei Jahre nach seinem letzten Länderspiel wird der langjährige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels beim ersten Heimspiel der DFB-Auswahl der WM-Saison offiziell verabschiedet. "Danke Mats", heißt es aus Sicht des DFB am 7. September beim WM-Qualifikationsspiel in Köln gegen Nordirland. Vor dem Anpfiff wird der 36 Jahre alte Hummels von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler geehrt. 

Neuendorf nannte Hummels eine "echte Führungsfigur". Er habe "auf und abseits des Platzes immer Verantwortung übernommen". Völler würdigte Hummels als "eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB". An den Erfolgen habe er als "Führungsspieler" und "Identifikationsfigur" erheblichen Anteil gehabt. 

"Internationale Maßstäbe gesetzt"

Hummels hat 78 Länderspiele für Deutschland bestritten. Der Abwehrspieler erzielte fünf Tore. Der fraglos größte Erfolg war der Gewinn des Weltmeister-Titels 2014 in Brasilien. Fünf Jahre zuvor war der Innenverteidiger mit der deutschen U 21-Auswahl in Schweden Europameister geworden. 

Debütiert hatte Hummels in der DFB-Auswahl am 13. Mai 2010 beim 3:0 gegen Malta in Aachen unter Joachim Löw. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 21. November 2023 in Wien beim 0:2 gegen Österreich unter Julian Nagelsmann. Der aktuelle Bundestrainer nominierte ihn nicht mehr für die Heim-EM 2024. 

Mats Hummels dankt den deutschen Fans für die Unterstützung nach seinem letzten Länderspiel beim 0:2 gegen Österreich in Wien.
Mats Hummels dankt den deutschen Fans für die Unterstützung nach seinem letzten Länderspiel beim 0:2 gegen Österreich in Wien. Bild: Christian Charisius/dpa
Mats Hummels dankt den deutschen Fans für die Unterstützung nach seinem letzten Länderspiel beim 0:2 gegen Österreich in Wien.
Mats Hummels dankt den deutschen Fans für die Unterstützung nach seinem letzten Länderspiel beim 0:2 gegen Österreich in Wien. Bild: Christian Charisius/dpa

"Mats Hummels hat in seinen besten Jahren internationale Maßstäbe gesetzt und ist zu einem Vorbild für eine ganze Generation von Verteidigern geworden", äußerte Nagelsmann. Als "herausragender Innenverteidiger" habe er "seine Position modern interpretiert". Das Nationalteam habe Hummels "viel zu verdanken".

Auch Wirtz wird geehrt

Im Sommer hatte Hummels, der mit Borussia Dortmund (2011, 2012) und dem FC Bayern München (2017, 2018, 2019) insgesamt fünfmal deutscher Meister wurde, seine Karriere in Italien bei der AS Rom beendet.

Nach dem Qualifikationsspiel in Köln soll zudem Nationalspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool als "Fußballer des Jahres" geehrt werden. Der 22-Jährige hatte die jährliche Journalistenwahl des Fachmagazins "Kicker" gewonnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
07.08.2025
4 min.
Abschied vor der Südtribüne: Hummels und die Fußball-Rente
Mats Hummels wird beim BVB verabschiedet.
Mats Hummels hat den deutschen Fußball geprägt. In Dortmund wird er nun verabschiedet. Er will mehr Zeit für seinen Sohn haben. So ganz kehrt Hummels seinem Sport aber nicht den Rücken.
Thomas Eßer, dpa
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
11.08.2025
3 min.
Hummels nach BVB-Abschied: "Selbstbestimmung herbeigesehnt"
Mats Hummels nach seinem Abschiedsspiel für den BVB.
Bei seinem letzten Auftritt im Trikot von Borussia Dortmund lässt sich Mats Hummels noch einmal von den Fans feiern. Nun freut sich der Fußball-Rentner aber auf mehr Freizeit und ein normales Leben.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel