DFB wiegelt in Aufstiegsdebatte ab: "Kein Thema der 3. Liga"

40 Clubs wollen eine Aufstiegsreform zwischen Regionalliga und 3. Liga. Kurz vor Saisonbeginn äußert sich der DFB nun deutlich zu der Initiative.

München.

Von der Debatte um eine neue Aufstiegsregelung aus den fünf Regionalligen in die 3. Liga will sich der Deutsche Fußball-Bund nicht unter Druck setzen lassen. Obwohl sich inzwischen 40 Vereine aus dem Profi- und Amateurlager der Initiative "Aufstiegsreform 2025" angeschlossen haben, sieht sich der Verband in der Causa nicht am Zug. "Das muss auf der Ebene der vierten Liga gelöst werden", sagte Tom Eilers, der Vorsitzende im DFB-Ausschuss 3. Liga. "Das ist zum Glück kein Thema der 3. Liga mehr."