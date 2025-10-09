Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DFL-Boss spricht über Bundesliga-Spiele im Ausland

Steuern den deutschen Fußball: Lenz und Merkel.
Steuern den deutschen Fußball: Lenz und Merkel. Bild: Jürgen Kessler/dpa
Steuern den deutschen Fußball: Lenz und Merkel.
Steuern den deutschen Fußball: Lenz und Merkel. Bild: Jürgen Kessler/dpa
1. Bundesliga
DFL-Boss spricht über Bundesliga-Spiele im Ausland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die spanische Liga geht in die USA, die italienische Serie A sogar nach Australien. Kommt dieses Modell auch für die Bundesliga? Ein Liga-Boss bezieht klar Stellung.

Frankfurt/Main.

Nach der vieldiskutierten UEFA-Genehmigung für zwei Ligaspiele im Ausland hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine klare Position formuliert. Demnach wird es in der Bundesliga keine solchen Ausnahmen geben, wie Geschäftsführer Marc Lenz im Podcast "Spielmacher" von "360Media" sagte. "Nein, das ist für uns nicht relevant", stellte Lenz klar.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte in dieser Woche Anträgen des italienischen und spanischen Verbandes zugestimmt. Das spanische Ligaspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona darf im Dezember demnach in Miami (USA) stattfinden. Austragungsort der Serie-A-Partie zwischen dem AC Mailand und Como im Februar ist Perth (Australien).

Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami. Bild: Jose Breton/AP/dpa
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami. Bild: Jose Breton/AP/dpa

"Ja, es würde der Zentralvermarktung helfen. Aber nein, das ist ganz klar nicht unser Kern und nicht unsere gesellschaftliche Verankerung, die wir uns vorstellen", sagte Lenz, der den Liga-Verband gemeinsam mit seinem Kollegen Steffen Merkel führt. Man habe "sehr klare Grenzen gesetzt", darum sei ein solcher Weg schlichtweg "keine Option".

Lenz sieht "andere Themen" als Spiele im Ausland

Die UEFA hatte den Anträgen "ausnahmsweise" und "widerstrebend" zugestimmt, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Diese würden überarbeitet. "Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber diese Entscheidung ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden", wurde UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der Mitteilung zitiert.

Lenz bezweifelte, ob solche Austragungen der große Wurf für die Zukunft seien. Er rechnete vor, dass es sich womöglich um einen zweistelligen Millionenbetrag handle - also etwa eine Million pro Club. "Ist es das wirklich, was die Wettbewerbsfähigkeit signifikant verbessert? Da gibt es für mich andere Themen, die wesentlich wichtiger sind", sagte Lenz. Die DFL versuche, "die Internationalisierung anderweitig zu stärken". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
3 min.
Brennpunkt Zeisigwald: Chemnitzer Angler nach eskalierter Kontrolle vor Gericht
Der Steinbruch im Chemnitzer Zeisigwald wird gern von Anglern genutzt. Nicht immer legal.
Weil er Kontrolleure der Fischereiaufsicht bedrohte, landete ein Chemnitzer vor Gericht. Der Tatort, ein Bruchteich im Zeisigwald, ist für die Aufseher ein Brennpunkt.
Erik Anke
20:40 Uhr
2 min.
Weg frei für Barça: UEFA stimmt Ligaspielen im Ausland zu
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Spaniens Meister fliegt für ein Ligaspiel in die USA, ein italienischer Traditionsclub tritt in der Serie A in Australien an. Die UEFA gibt grünes Licht für die Pläne - wenn auch widerwillig.
16:56 Uhr
3 min.
"Komplett verrückt": Streit um Milans Spiel in Australien
Der Franzose Adrien Rabiot (M) kritisiert den Plan für ein italienisches Ligaspiel in Australien.
Die AC Mailand darf das Ligaspiel gegen Como in Australien bestreiten. Komplett verrückt, sagt ein französischer Milan-Profi - und wird nun gerüffelt von Italiens Ligachef.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel