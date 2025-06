Dichte Spielpläne für deutsche Eishockeyteams bei Olympia

Die Spielpläne für die Eishockeyturniere bei den Olympischen Winterspielen 2026 sind jetzt bekannt. Die deutschen Frauen und Männer sind binnen weniger Tage mehrmals gefordert.

Mailand.

Drei Spiele in vier Tagen für die Männer, vier Spiele binnen fünf Tagen für die Frauen: Die Spielpläne für die olympischen Eishockeyturniere im kommenden Jahr haben es in sich. Bei den Winterspielen in Mailand ist der Deutsche Eishockey-Bund erstmals seit 20 Jahren wieder mit einem Männer- und einem Frauenteam vertreten.