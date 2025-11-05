Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dicke Luft auch ohne Randale: Eintracht fordert Konsequenzen

Die Spieler von Eintracht Frankfurt um Robin Koch (r) vermissten beim Gastspiel in Neapel die eigenen Fans.
Die Spieler von Eintracht Frankfurt um Robin Koch (r) vermissten beim Gastspiel in Neapel die eigenen Fans. Bild: Arne Dedert/dpa
Eintracht Frankfurt erkämpfte sich in Neapel einen Punkt.
Eintracht Frankfurt erkämpfte sich in Neapel einen Punkt. Bild: Arne Dedert/dpa
Die Spieler von Eintracht Frankfurt um Robin Koch (r) vermissten beim Gastspiel in Neapel die eigenen Fans.
Die Spieler von Eintracht Frankfurt um Robin Koch (r) vermissten beim Gastspiel in Neapel die eigenen Fans. Bild: Arne Dedert/dpa
Eintracht Frankfurt erkämpfte sich in Neapel einen Punkt.
Eintracht Frankfurt erkämpfte sich in Neapel einen Punkt. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Dicke Luft auch ohne Randale: Eintracht fordert Konsequenzen
Christian Johner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eintracht Frankfurt holt dank starker Defensive in Neapel einen Punkt. Unter die Debatte um den Ausschluss der Frankfurter Fans zieht der Club einen Schlussstrich - mit markigen Worten.

Neapel.

Eine letzte bissige Kritik zum Fan-Ausschluss ließ sich Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt nach Abpfiff bei der SSC Neapel noch entlocken. "Wenn du nicht in der Lage bist als Veranstalter oder als Club, ein Spiel stattfinden zu lassen, bei dem du Gästefans und Heimfans am Spiel teilnehmen lassen kannst, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann dürfen sie an dem Wettbewerb nicht teilnehmen", sagte Krösche nach dem 0:0 in der Champions League beim italienischen Fußball-Meister - ohne die befürchtete nächste Eskalation mit Krawallen abseits des Platzes.

Verstörende Bilder von üblen Straßenschlachten und brennenden Autos wie beim Aufeinandertreffen der beiden Clubs vor mehr als zweieinhalb Jahren gab es dieses Mal in Neapel nicht zu sehen. Fast schon himmlisch ruhig blieb es am Fuße des Vesuv nicht nur in der Umgebung des Stadio Diego Armando Maradona, sondern auch in den anderen Teilen der süditalienischen Stadt.

Eintracht: Kaum jemand aus Frankfurt in der Stadt gewesen

Im Gegensatz zum März 2023, als es auch schon einen Ausschluss für Eintracht-Fans gegeben hatte, sei aus Frankfurt wie erwartet kaum jemand in Neapel gewesen, erklärte Vorstandsmitglied Philipp Reschke, der unter anderem für den Bereich Fans zuständig ist. "Anderslautende Gerüchte waren falsch und auch nicht hilfreich."

Aber nicht nur das Verhältnis zwischen den rivalisierenden Fanlagern wirkt angespannt, sondern auch zwischen den Verantwortlichen beider Clubs. So gab es beispielsweise kein - wie sonst üblich - offizielles Abendessen mit den Funktionären der Vereine. Und indirekt forderte Krösche mit seinen Worten künftig den Ausschluss von Teams wie Neapel aus dem Europapokal.

Krösche: "Einfach Wettbewerbsverzerrung"

Unterkühlt oder gar eisig? So richtig in die Karten schauen lassen wollte sich Krösche nicht, wie das Verhältnis zur SSC Neapel nun sei. Es gebe "ein normales Verhältnis", murmelte der 45-Jährige leise vor sich hin und machte zugleich deutlich, dass der Ausschluss der Eintracht-Fans vom vierten Spieltag der Ligaphase "einfach Wettbewerbsverzerrung" gewesen sei.

Wie das Spiel wohl mit Eintracht-Fans gelaufen wäre? Darüber lässt sich nur spekulieren. Die Spieler jedenfalls haben ihre Anhänger schmerzlich vermisst. "Wir hätten sie natürlich sehr, sehr gerne dabeigehabt. Unterstützung ist in jedem Spiel von uns extrem wichtig", sagte Verteidiger Robin Koch, der beim torlosen Remis einer der besten Frankfurter war.

Napoli-Coach Conte überrascht von defensiver Spielweise

Im Stile des italienischen Catenaccio mauerte sich die Eintracht mit einer eindrucksvollen Defensivleistung zum 0:0. "Ja, ein bisschen", antwortete Frankfurts Abwehrspieler Arthur Theate auf die Frage, ob die Hessen im "italienischen Spielstil" zu dem Unentschieden gekommen seien.

Selbst Napoli-Coach Antonio Conte staunte über die Verteidigungskunst der Eintracht. "Von einer deutschen Mannschaft hätte ich etwas anderes erwartet. Sie haben den italienischen Catenaccio gut gelernt", sagte er dem italienischen Sender Sky Sport.

Auswärtspunkt in der Königsklasse "immer ein Erfolg"

Mit dem 0:0 beim Tabellenführer der Serie A steht die Eintracht nach vier Spieltagen bei vier Punkten. Das Unentschieden sei "extrem wichtig" gewesen, sagte Krösche. "Ich meine, wenn du in der Champions League als Eintracht Frankfurt auswärts einen Punkt holst, ist das immer ein Erfolg."

Aus den restlichen vier Spielen müssen aber wohl mindestens zwei Siege her, um den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt zu machen. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison benötigte man elf Punkte für den 24. Platz und somit das Weiterkommen in die Zwischenrunde.

Vorfreude auf die "nächsten europäischen Feste"

Nach dem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo am 26. November geht es für die Hessen in der Königsklasse in diesem Kalenderjahr noch zum spanischen Topclub FC Barcelona, dann mit Auswärtsfans. "Jetzt haken wir Neapel ab, gehen an den dringenden Anpassungsbedarf der Regularien und freuen uns auf die nächsten europäischen Feste", sagte Reschke. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
05.11.2025
2 min.
Neapel-Coach Conte staunt über Frankfurts Verteidigungskunst
Neapels Coach Antonio Conte (r) staunte über die Spielweise von Eintracht Frankfurt unter Trainer Dino Toppmöller (l).
Catenaccio in Italien? Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch beim Duell zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt mauert nicht der italienische Meister, sondern der Bundesligist.
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
03.11.2025
5 min.
Frankfurt in Neapel: Neue Eskalation nach Fan-Ausschluss?
Im Stadio Diego Armando Maradona sind am Dienstagabend keine Eintracht-Fans zugelassen. (Archivbild)
Das Duell zwischen Neapel und Frankfurt steht nach den Krawallen im März 2023 unter besonderen Vorzeichen. Eintracht-Fans dürfen nicht ins Stadion, die Behörden hoffen auf maximale Kontrolle.
Christian Johner, Christoph Sator und Maximilian Wendl, dpa
Mehr Artikel