Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Deutschland vergibt Platz drei in der Nations League. Vor allem Torhüter ter Stegen sammelt wieder Pluspunkte - trotz der beiden Gegentreffer.

Stuttgart (dpa) -

ter Stegen: In der Anfangsphase nicht gefordert, dann aber gleich mehrfach zur Stelle. Auch noch dran am Schuss von Mbappé beim 0:1 (45. +1). Untermauerte trotz der beiden Gegentreffer seine starke DFB-Rückkehr.

Kimmich: Rückte in der Viererkette auf die Position des Rechtsverteidigers. Ließ Mbappé beim Gegentor gewähren und schaltete sich bis auf einen Abschluss in der Schlussphase kaum in die Offensive ein.

Koch: Konnte das 0:1 nicht mehr verhindern, beim 0:2 spitzelte er den Ball unglücklich an Mitspieler Tah vorbei zu Frankreichs Stürmerstar.

Tah: Der Neu-Münchner zeigte im Vergleich zum schwachen Auftritt an neuer Wirkungsstätte gegen Portugal eine Steigerung - dank kämpferischer Körpersprache und beherzter Zweikampfführung. Konnte das Missverständnis mit Koch nicht mehr ausbügeln.

Raum: Durfte sich zeigen. Holte sich aufgrund eines taktischen Fouls früh Gelb ab (30.). Agierte defensiv aufmerksam, in der Vorwärtsbewegung aber auch unglücklich.

Groß: Präsent in den Duellen mit seinen Gegenspielern, punktgenaue Zuspiele im Spiel nach vorn. Leistete sich aber auch einen beinahe folgenschweren Ballverlust (10.).

Goretzka: Als deutlich offensiverer Part im Mittelfeldzentrum mit guten Umschaltmomenten. Seine Dynamik tat dem Spiel der DFB-Elf gut.

Adeyemi: Stellte Digne und Co. dank seines Tempos immer wieder vor Probleme. War auch oft nur durch Fouls zu stoppen. Sah beim zurückgenommenen Elfmeter wegen einer Schwalbe Gelb (31.).

Woltemade: Zweiter Einsatz, weitere vergebene Großchance (2./43.). Dennoch ein belebendes Element und somit ein Gewinner der Mini-EM im eigenen Land.

Wirtz: Strahlte vor dem Seitenwechsel wieder deutlich mehr Spielfreude aus, scheiterte im ersten Durchgang jedoch unglücklich am Pfosten (37.). Nach der Pause eher unauffällig.

Füllkrug: Zog immer wieder Gegenspieler auf sich und verschaffte seinen Nebenleuten dadurch Raum. Sein robuster Einsatz vor dem vermeintlichen Ausgleich wurde zurückgepfiffen.

Undav: Kam zur Halbzeit für VfB-Vereinskollege Woltemade und traf prompt (53.), das Tor fand jedoch keine Anerkennung.

Mittelstädt: Ersetzte nach etwas mehr als einer Stunde Raum und schickte mit einem Pass in den Lauf Adeyemi (71.).

Bischof: Feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und fand sich ohne Anpassungsprobleme zurecht. War direkt in einen Zweikampf mit Routinier Rabiot verwickelt (66.) und verteidigte stark gegen Mbappé (71.).

Kehrer: Wurde nachnominiert und kam zu seinen ersten Einsatzminuten seit Juni 2023.

Gnabry: Wurde für Adeyemi ins Spiel gebracht und probierte es aus der Distanz (85.). (dpa)