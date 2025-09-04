Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Frust bei Joshua Kimmich (l) und Leon Goretzka nach dem 0:1.
Frust bei Joshua Kimmich (l) und Leon Goretzka nach dem 0:1. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Das war nichts. Die deutsche Abwehr irrlichtert in Bratislava. Das Comeback des Kapitäns im Mittelfeld entfacht nicht die erhoffte Wirkung. Und ein Debüt misslingt auch noch.

Bratislava (dpa) - 

Baumann: Am Teamsenior lag es nicht. Der 35-Jährige parierte gut gegen Sauer (21.), klärte auch mal vorm Strafraum. Im Glück bei Dudas Ecke an den Pfosten (22.). Machtlos bei beiden Gegentoren.

Collins: Nach zwei Stellungsfehlern gegen den flinken Sauer wurde der Frankfurter zum Schwachpunkt. Zur Pause war sein Länderspieldebüt beendet.

Debütant Nnamdi Collins (l) war defensiv ein Schwachpunkt. Offensiv stach seine Dynamik auch nicht.
Debütant Nnamdi Collins (l) war defensiv ein Schwachpunkt. Offensiv stach seine Dynamik auch nicht. Bild: Christian Charisius/dpa
Rüdiger: Der Routinier sah ganz, ganz alt aus. Sauer spielte den Real-Verteidiger schwindlig. Hancko entwischte ihm beim 0:1. Und beim 0:2 versetzte ihn Torschütze Strelec. 

Tah: Auch er konnte der Abwehr keinen Halt geben. Schimpfte vorm 0:1 mit den Kollegen - und konnte danach die Torvorlage von Strelec nicht verhindern. 

Mittelstädt: Der Stuttgarter hatte einige gute Offensivaktionen. Nach der Pause wechselte der Linksfuß für den überforderten Collins auf die rechte Seite.

Kimmich: Sein Comeback im Mittelfeld hatte sich der Kapitän ganz anders vorgestellt. Der erhoffte Stabilitäts-Effekt mit ihm im Zentrum misslang.

Stiller: Die spielerische Klasse des Stuttgarters blitzte nicht auf. Und im Rückwärtsgang ist er kein Wellenbrecher. Nach dem 0:2 ausgewechselt.

Gnabry: Der Münchner arbeitete fleißig mit nach hinten. Verletzte sich früh am linken Arm. Offensiv kamen von ihm keine Impulse und keine Abschlüsse. 

Goretzka: Wirkte verloren auf der offensiveren Zehner-Position. Kurz nach der Pause hatte der Münchner das 1:1 auf dem Fuß, schoss aber den Torwart an.

Ohne Erfolgserlebnis und weitgehend wirkungslos: Florian Wirtz.
Ohne Erfolgserlebnis und weitgehend wirkungslos: Florian Wirtz. Bild: Christian Charisius/dpa
Wirtz: Wie in Liverpool fehlen dem 22-Jährigen aktuell Erfolgserlebnisse - so wie nach einem tollen Dribbling (32.). Sein Ballverlust leitete das 0:1 ein. 

Woltemade: In der Slowakei wurde der Jungstar Torschützenkönig bei der U21-EM. Bei der Rückkehr wirkungslos. Vergab eine große Kopfballchance (31.). 

Raum: Der Leipziger kam zur Pause als linker Verteidiger. Rannte rauf und runter, konnte aber auch nichts bewirken. 

Amiri: Nach dem 0:2 kam der Mainzer ins Spiel. Er rückte auf die Zehner-Position, konnte aber keine Wende einleiten. 

Adeyemi: Der Dortmunder Offensivspieler kam für Gnabry (66.). Stach mit seinem Tempo nicht als Joker. Am Ende sah er noch Gelb. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
