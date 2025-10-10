Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Der Kapitän ging voran: Joshua Kimmich (r) traf im 104. Länderspiel erstmals doppelt. Links David Raum, Torschütze zum 1:0.
Der Kapitän ging voran: Joshua Kimmich (r) traf im 104. Länderspiel erstmals doppelt. Links David Raum, Torschütze zum 1:0. Bild: Uwe Anspach/dpa
Leon Goretzka artistisch in Aktion.
Leon Goretzka artistisch in Aktion. Bild: Uwe Anspach/dpa
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0.
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der Kapitän ging voran: Joshua Kimmich (r) traf im 104. Länderspiel erstmals doppelt. Links David Raum, Torschütze zum 1:0.
Der Kapitän ging voran: Joshua Kimmich (r) traf im 104. Länderspiel erstmals doppelt. Links David Raum, Torschütze zum 1:0. Bild: Uwe Anspach/dpa
Leon Goretzka artistisch in Aktion.
Leon Goretzka artistisch in Aktion. Bild: Uwe Anspach/dpa
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0.
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in der Nationalelf gehen die Bayern-Profis voran. Kapitän Kimmich spielt wieder rechts und trifft erstmals doppelt. Serge Gnabry trumpft beim 4:0 gegen Luxemburg in der Offensive auf.

Sinsheim (dpa) - 

Baumann: Ein Zu-null-Sieg im Heimspiel - so was liebt ein Torwart. Gegen zehn Luxemburger verbrachte der Hoffenheimer einen arbeitsfreien Abend. 

Kimmich: Der Kapitän wechselte wieder nach rechts und gestaltete von dort das Spiel. Nach seinem dritten Elfmeter-Tor gelang ihm im 104. Länderspiel der erste Doppelpack. Eine Top-Leistung.

Tah: Im Kerngeschäft als Verteidiger nie gefordert. Der Bayern-Profi war hauptsächlich mit dem Spielaufbau beschäftigt. 

Schlotterbeck: Beim DFB-Comeback nach über einem halben Jahr war der Dortmunder hinten nicht gefordert. In Nordirland geht es für ihn richtig los.

Raum: Aktuell Linksverteidiger Nummer eins. Der Leipziger eröffnete den Torreigen mit seinem technisch feinen Freistoß. Sein erstes Länderspieltor.

Leon Goretzka artistisch in Aktion.
Leon Goretzka artistisch in Aktion. Bild: Uwe Anspach/dpa
Leon Goretzka artistisch in Aktion.
Leon Goretzka artistisch in Aktion. Bild: Uwe Anspach/dpa

Goretzka: Dynamisch unterwegs im Mittelfeld. Viele Ballgewinne. Eine gute Kopfballchance (8.). Seinen verdeckten Schuss hielt der Torwart (31.). 

Pavlovic: Der 21-jährige Münchner war der Ballverteiler im Mittelfeld. Bewegte sich geschickt, bot sich permanent an. Sehr aktiv auch im Gegenpressing. 

Gnabry: Blüht wie beim FC Bayern auch im DFB-Trikot auf. Sein frühes Tor wurde aberkannt. Holte den Freistoß vor dem 1:0 raus und den Elfer mit Rot vor dem 2:0. Krönte seine Leistung mit dem 24. Tor. Grätschte sogar hinten (32.).

Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0.
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Bild: Federico Gambarini/dpa
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0.
Serge Gnabry krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Bild: Federico Gambarini/dpa

Wirtz: Vor dem Anpfiff als Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Ohne Liverpool-Last sehr spielfreudig und agil. Raffinierter Freistoß an den Pfosten (62.). 

Adeyemi: Der Dortmunder ging auf dem rechten Flügel oft ins eins gegen eins. Etwas Besonderes gelang ihm in 60 Minuten nicht. Ungenau im Abschluss. 

Woltemade: Eingekeilt zwischen Luxemburgs Verteidigern fehlte dem großen Angreifer der Raum zur Entfaltung. Scheiterte nach Wirtz-Pass am Torwart.

Anton: Der Dortmunder löste BVB-Kollege Schlotterbeck nach der Pause ab. Verteidigte aufmerksam, wenn es überhaupt mal im Ansatz notwendig war. 

Burkardt: Löse den von einem Infekt geschwächten Woltemade nach einer Stunde im Sturmzentrum ab. Auch er tat sich in der Enge schwer. 

Baku: Der Wolfsburger feierte nach vier Jahren sein Länderspiel-Comeback. Kam für Adeyemi, hatte einige Aktionen. Guter Pass auf Gnabry (65.).

Beier: Der BVB-Youngster durfte den mit viel Applaus bedachten Gnabry ablösen (68.). So effektiv wie sein Vorgänger war er allerdings nicht.

Brown: Der 22 Jahre alte Außenverteidiger von Eintracht Frankfurter kam als Einwechselspieler für Raum in den Schlussminuten zu seinem Debüt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
13:03 Uhr
4 min.
Nagelsmann und seine Null-Tore-Stürmer um "Big Nick"
Nur Zuschauer beim Training: Nick Woltemade mit Co-Trainer Benjamin Hübner (r).
Deutschland braucht Tore gegen Luxemburg. Aber wer soll sie schießen? Die erfolgreichsten Schützen fehlen. Wirtz schwächelt - und Hoffnungsträger Woltemade erholt sich noch von einem grippalen Infekt.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
23:07 Uhr
6 min.
Leichter Sieg nach Rolle rückwärts: DFB-Team jetzt Spitze
Die DFB-Auswahl hat die Pflichtaufgabe gegen Luxemburg locker erfüllt.
Das war der erhoffte klare Sieg: Durch das 4:0 gegen Luxemburg hat die Nationalmannschaft das notwendige Signal für das direkte WM-Ticket gesetzt. Der Bundestrainer kann sich bestätigt fühlen.
Arne Richter, Klaus Bergmann und Eric Dobias, dpa
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel