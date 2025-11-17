Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Eine Mannschaft wie verwandelt. Entschlossen, spielfreudig - und treffsicher. Jeder Einzelne leistet gegen die Slowakei seinen Beitrag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel.

Leipzig (dpa) - 

Baumann: Rettet unmittelbar nach dem 1:0 mit starker Parade die Führung. Viel mehr wird er nicht gefordert. Und wenn, ist auf den Keeper Verlass. 

Kimmich: Der Kapitän geht voran und verkörpert, was die Mannschaft braucht. Das 1:0 legt er toll auf, zur Auswechslung gibt's eine Umarmung vom Trainer.

Tah: Diesmal wieder ohne Kapitänsbinde nach Kimmichs Rückkehr. Wird nicht viel gefordert. Wenn, ist der da und klärt. Kassiert aber eine Gelbe Karte. 

Schlotterbeck: Kehrt wie Kimmich zurück, strahlt Sicherheit und Souveränität aus. Hat wie der Kapitän nach gut einer Stunde mit Applaus vom Platz.

Raum: Eine unauffällige Vorstellung. Macht seine Sache nach hinten gut, ist wie die anderen aber auch nicht so viel gefordert. Akzente nach vorn eher selten.

Pavlovic: Eine Halbzeit lang Ballverteiler vor der Abwehr. Beweist Übersicht, Ruhe - die Slowaken lassen dem 21-Jährigen viel Platz - er nutzt ihn.

Goretzka: Noch offensiver und klarer auf der 10 als in Luxemburg. Der Pass zum Gnabry-Tor - eine Augenweide.

Sané: Müht sich, nicht alles klappt - bis er zum 3:0 (36.) trifft. Die Vorentscheidung. Nur fünf Minuten später jubelt er über sein zweites Tor. 

Gnabry: Vergibt in der 25. Minute nach feiner Woltemade-Vorarbeit noch das 2:0. Nach Traumpass von Goretzka macht er es vier Minuten später besser. 

Wirtz: Müht sich, aber dem Supertalent gelingt auch im vierten Spiel nacheinander kein Tor. Dafür aber legt er zwei Treffer (3:0 und 4:0) auf. 

Woltemade: Torgarant und WM-Wegweiser. Viertes Tor für Deutschland nacheinander. Mit gerade mal acht Länderspielen nicht mehr wegzudenken.

Nmecha: Kommt für Pavlovic nach der Pause. Prüft mit einem guten Schuss den Slowaken-Keeper. 

Thiaw: Kommt in der 62. für Kimmich und sieht nur wenig später die Gelbe Karte. 

Baku: Darf nach einer guten Stunde in seinem Heimstadion von RB Leipzig spielen und trifft nach wenigen Minuten zum 5:0 - zweites Länderspieltor.

Brown: Kommt in der Schlussphase zu seinem zweiten Länderspieleinsatz. Ersetzt Raum auf der linken Seite. 

Ouédraogo: Der Leipziger gibt sein Debüt - und was für eins. Der 21. Neuling unter Nagelsmann kommt in der 77. Minute, zwei Minuten später trifft er. (dpa)

