Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Deutschlands Nationalteam beim Gruppenfoto.
Deutschlands Nationalteam beim Gruppenfoto. Bild: Federico Gambarini/dpa
Deutschlands Nationalteam beim Gruppenfoto.
Deutschlands Nationalteam beim Gruppenfoto. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Glanz, zahlreiche Fehler, aber zwei Woltemade-Tore. Die deutsche Nationalmannschaft müht sich bei Außenseiter Luxemburg zum vorletzten Schritt Richtung WM.

Luxemburg (dpa) -

Baumann: War - anders als beim 4:0 im Hinspiel - diesmal voll gefordert. Erlaubte sich Fehler im Spielaufbau, war dafür auf der Linie zur Stelle, wenn es ernst wurde.

Baku: Hatte zwar einen großen Wirkungskreis. Seine Aktionen waren aber von Vorsicht geprägt. Defensiv von Barreiro unter Druck gesetzt. Konnte Kimmich zwar nicht ersetzen, legte aber immerhin das zweite Tor auf.

Tah: Vertrat Kimmich als Kapitän, war gegen umtriebige Gastgeber von Anfang an als Abwehrchef gefordert. Klärte zweimal in großer Not, erlaubte sich mehrere Fehler im Aufbauspiel und ließ die gewohnte Souveränität vermissen.

Anton: Ersetzte BVB-Vereinskollege Schlotterbeck, doch dessen Spielaufbau ging dem DFB-Team massiv ab. Wurde immer wieder von Sinani und Barreiro übertölpelt.

Raum: Sorgte mit seinen halbhohen Hereingaben immer wieder für Gefahr. Seine Standards blieben diesmal harmlos.

Pavlovic: Ließ sich wiederholt tief fallen, um sich die Bälle abzuholen und das Spiel aufzubauen. Wirklich Akzente setzen konnte der Bayern-Profi nicht.

Goretzka: In einer dürftigen ersten Halbzeit noch einer der besseren Deutschen. Hatte Glück, dass sein Hand-Kontakt im Strafraum nicht mit Elfmeter geahndet wurde. Wegen einer Verwarnung früh vom Feld.

Sané: Konnte bei seinem Comeback gegen den Fußball-Außenseiter zunächst kaum Akzente setzen. Präzision und Durchschlagskraft fehlten, bis er Woltemades Führungstor sauber vorbereitete.

Gnabry: Knüpfte überhaupt nicht an seine starke Form beim FC Bayern an. Leistete sich leichte Abspielfehler und wurde von der Abwehr der Gastgeber immer wieder mit einfachen Mitteln gestellt.

Wirtz: Hatte zwar einige Aktionen im letzten Drittel, doch keine war von Erfolg gekrönt. Schloss erst zu zaghaft ab und verzog dann. Seine Schaffenskrise bei Liverpool ist auch im DFB-Trikot zu sehen.

Woltemade: Versuchte immer wieder seine 1,98 Meter gewinnbringend zum Einsatz zu bringen. Eine Halbzeit gelang das nicht, doch nach der Pause schlug der Stürmer zweimal eiskalt zu und wurde so zum Matchwinner.

Nmecha: Kam für den von einem Platzverweis bedrohten Goretzka. Sollte für zusätzliche Stabilität sorgen, doch es blieb im Zentrum wacklig. Seinen wuchtigen Schuss in der Nachspielzeit parierte Moris.

Schade: Ersetzte den schwachen Gnabry nach gut einer Stunde.

Thiaw: Durfte noch ein paar Minuten für Kapitän Tah aufs Feld.

Leweling: Anstelle von Sané in der Schlussphase auf dem rechten Flügel unterwegs. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
19:37 Uhr
2 min.
DFB-Elf mit Sané und Anton gegen Luxemburg
Bundestrainer Nagelsmann (l.) setzt auch auf Nick Woltemade (r.).
Julian Nagelsmann setzt im WM-Qualifikationsspiel auf vier Münchner Profis. Für den angeschlagenen Schlotterbeck rückt ein anderer Dortmunder nach. In der Offensive darf Sané von Beginn an ran.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
23:16 Uhr
6 min.
Woltemade-Doppelpack verhindert Blamage: "Kein Leckerbissen"
Nick Woltemades Doppelpack rettet die DFB-Elf vor einer Blamage in Luxemburg.
Lange nur eine Fußball-Qual: Ein Doppelpack von Nick Woltemade rettet die deutsche Mannschaft. Blamage verhindert, drei wertvolle Punkte auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Jahr geholt. Mehr nicht.
Arne Richter, Patrick Reichardt und Jens Marx, dpa
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel