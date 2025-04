Die Trickser von Trondheim: Anzugskandal wirft einen Schatten auf die WM der Norweger

Medaillenvergabe im Kontrollcontainer: Der Skisprungsport stürzt in eine Glaubwürdigkeitskrise und hinterlässt Zweifel an den Schanzenerfolgen der Gastgebernation. Der Imageschaden ist riesig.

Gefragt haben sich das viele: Wie kann es in kurzer Zeit zu so großen Leistungsschwankungen im Skispringen kommen? Die Norweger hatten zu Saisonbeginn bis einschließlich der Vierschanzentournee zwei Podestplätze in 15 Weltcups erreicht. Nach der Tournee sprangen acht Podestplätze in zehn Wettkämpfen heraus. Kein Wunder, dass Österreichs...